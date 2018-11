6. Triumph in 8 Jahren

Grosser Jubel in Prag

Tschechiens Tennisspielerinnen haben zum 6. Mal in den letzten 8 Jahren den Fed Cup gewonnen. Katerina Siniakova schlug die Amerikanerin Sofia Kenin in Prag mit 7:5, 5:7 und 7:5. Damit liegen die Gastgeberinnen nach dem 3. Einzel uneinholbar mit 3:0 in Front.

Siniakova hatte am Samstag auch ihr erstes Einzel gegen Alison Riske gewonnen, zum Auftakt war Barbora Strycova gegen Kenin erfolgreich gewesen.

Spitzenspielerinnen fehlten

Beide Teams traten nur mit einer B-Mannschaft an. Beim 17-fachen Gewinner USA hatten die Williams-Schwestern Serena und Venus ebenso frühzeitig abgesagt wie French-Open-Finalistin Sloane Stephens und Madison Keys. Bei den Tschechinnen fehlten die Weltranglisten-7. Petra Kvitova und die Nummer 8 Karolina Pliskova.