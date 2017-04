Fed Cup: Weissrussland soll kein zweites Tschechien werden

Heute, 14:43 Uhr

Am Wochenende bietet sich dem Schweizer Fed-Cup-Team in Minsk die grosse Chance, mit einem Erfolg gegen Weissrussland in den Final einzuziehen. An die Gegnerinnen haben Günthardt und sein Team gute Erinnerungen.

Live-Hinweis Der Fed-Cup-Halbfinal Weissrussland - Schweiz beginnt am Samstag mit 2 Einzelpartien (ab 12:00 Uhr auf SRF zwei). Am Sonntag stehen 2 Einzel und das abschliessende Doppel auf dem Programm (ab 11:00 Uhr auf SRF zwei). Die Auslosung der Partien findet am Freitag statt. Im Vorjahr hatten die Schweizerinnen den Einzug in den Final durch eine 2:3-Halbfinalniederlage gegen Tschechien nur knapp verpasst. In diesem Jahr hat das Team von Heinz Günthardt erneut die Chance, sich für das Endspiel zu qualifizieren. Es wäre die 2. Finalteilnahme für die Schweiz. 1998 setzte es im Kampf um den Titel ein 2:3 gegen Spanien ab. Schweiz in der Favoritenrolle 2016 waren Timea Bacsinszky, Viktorija Golubic und Martina Hingis als Aussenseiterinnen ins Halbfinal gegen Tschechien gegangen. 2017 sind die Schweizerinnen gegen die Weissrussinnen in der Favoritenrolle. Im Gegensatz zum Vorjahres-Halbfinal ist auch Belinda Bencic wieder dabei, die gegen Tschechien verletzt gefehlt hatte. Die Ostschweizerin sucht aktuell jedoch ihre Form. Aufgepasst auf Sasnowitsch Von den Weissrussinnen ist in Abwesenheit von Viktoria Asarenka (Babypause) keine Spielerin in den Top 100 klassiert. Grösste Hoffnungsträgerin ist Alexandra Sasnowitsch (WTA 108). Golubic verliert in Biel gegen Sasnowitsch Die 23-Jährige befindet sich derzeit in sehr guter Form. Dies bekam zuletzt auch Golubic zu spüren. Beim Turnier in Biel setzte sich Sasnowitsch im Achtelfinal klar gegen die Schweizerin durch und scheiterte schliesslich erst im Halbfinal. Gute Erinnerungen und ein Jubiläum Dennoch wäre alles andere als der Final-Einzug eine Enttäuschung für die Schweiz. Wie man die Weissrussinnen schlägt, bewiesen Bacsinszky, Bencic, Stefanie Vögele und Amra Sadikovic 2012. Dank einem 4:1-Sieg in Yverdon sicherte sich das Team den Verbleib in der Weltgruppe II. Für Günthardt war es die 1. Begegnung als Captain. Das fünfjährige Jubiläum seiner Amtszeit soll nun am Wochenende gegen den gleichen Gegner mit dem Final-Einzug gekrönt werden. 2012: Die Schweiz bleibt in Weltgruppe II 1:18 min, aus sportpanorama vom 22.4.2012 Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 13.04.17, 18:30 Uhr

cud