Günthardt: «Als Fed-Cup-Captain bekommst du fertige Spielerinnen»

Fast auf den Tag genau vor 5 Jahren hat Heinz Günthardt – ebenfalls gegen Weissrussland – seinen Einstand als Fed-Cup-Captain gegeben. Wir blicken mit dem 58-Jährigen zurück.

Fed-Cup-Captain Günthardt: Eine Geschichte in drei Akten 2:23 min, vom 20.4.2017

Wir schreiben den 21. April 2012. Heinz Günthardt steht in Yverdon erstmals als Fed-Cup-Captain am Spielfeldrand. Damalige Teamleaderin gegen Weissrussland ist Stefanie Vögele, die mit zwei Siegen im Einzel die Basis für den Verbleib in der Weltgruppe 2 legt.

5 Jahre später steht die Schweiz im Fed-Cup-Halbfinal. Dazwischen ist viel passiert. Wir wollten von Heinz Günthardt wissen...

...an welche Partie er sich am liebsten zurückerinnert.

...welche Begegnung er am liebsten aus seinem Gedächnis streichen würde.

...was einen guten Fed-Cup-Captain ausmacht.

...weshalb er bisher nur Frauen trainiert hat.

...ob es viel Überzeugungsarbeit gebraucht hat, um Martina Hingis zu einem Comeback zu bewegen.

...ob, beziehungsweise weshalb, die Stimmung im Schweizer Team derart gut ist.

Die Antworten von Heinz Günthardt gibt's im untenstehenden Video: