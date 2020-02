Nach der geglückten Qualifikation für die Fed-Cup-Finalrunde richtet das Schweizer Team den Blick bereits in die Zukunft.

Die Schweiz hat die Gunst der Stunde genutzt. Gegen ein ersatzgeschwächtes Kanada hat das Team von Heinz Günthardt die Qualifikation für die Finalrunde perfekt gemacht. Vom 14. bis 19. April wird in Budapest unter 12 Nationen der neue Fed-Cup-Champion gekürt.

«Der erste Schritt ist nun gemacht. Doch unser grosses Ziel ist es, den Fed Cup zu gewinnen», gibt Jil Teichmann die Devise vor. Die 22-Jährige war in Biel mit ihren zwei Siegen die grosse Figur. Noch nie hatte sie im Fed Cup zuvor im Einzel im Einsatz gestanden, dementsprechend gross war die Nervosität. «Ich habe versucht, die Stimmung aufzunehmen. Es war super cool», freute sich Teichmann nach ihrem Sieg gegen Gabriela Dabrowski.

Ein breit aufgestelltes Team

Captain Heinz Günthardt lobte die junge Schweizerin in den höchsten Tönen. «Über weite Strecken im ersten Satz hat Jil gezeigt, wozu sie fähig ist. Wenn sie noch etwas konstanter wird und noch mehr an sich glaubt, werden wir noch lange Freude an ihr haben», schwärmte der Zürcher, der sich kein besseres Geburtstagsgeschenk hätte wünschen können.

Vor uns haben alle Teams Respekt.

Was ist beim Finalturnier in Budapest möglich? «Wir haben ein starkes Team mit einer grossen Breite. Selbst wenn wir verletzte Spielerinnen haben, bleiben wir kompetitiv. Vor uns haben alle Respekt», ist Günthardt überzeugt, weiss aber auch: «Viele Nationen denken da ähnlich.»

Bencic-Niederlage ohne Folgen

Die Schweiz konnte es in Biel verschmerzen, dass Belinda Bencic ihr 2. Einzel gegen die erst 17-jährige Leylah Fernandez verlor. «Fernandez hat frisch aufgespielt und Belinda hat versucht, nicht zu viele Fehler zu machen. Wenn man zu viel denkt, dann kommt es oft leider nicht gut», analysierte Günthardt.

