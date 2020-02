Legende: In Budapest zuerst gegen Tschechien, dann gegen Deutschland Die Schweizer Fed-Cup-Mannschaft. Freshfocus

Schweizerinnen zuerst gegen Tschechien

Das Schweizer Fed-Cup-Team eröffnet das erstmals ausgetragene Finalturnier vom 14. bis 19. April in Budapest. Die Mannschaft von Captain Heinz Günthardt trifft am Dienstag, 14. April, ab 10:30 Uhr im ersten Spiel der Gruppe D auf Tschechien, das den Teamwettbewerb seit 2011 sechs Mal für sich entschieden hat. Das zweite Gruppenspiel bestreiten die Schweizerinnen am Freitag, 17. April, um 10:30 Uhr gegen Deutschland, das am Tag zuvor gegen Tschechien spielt. Nur die Sieger der vier Dreiergruppen qualifizieren sich für die Halbfinals vom Samstag. Der Final findet am Sonntag statt.