Viktorija Golubic und Timea Bacsinszky sollen für das Fed-Cup-Team in den USA die Schweiz zum Sieg führen.

Schweiz in den USA

Legende: Im Fokus Viktorija Golubic (l.) und Timea Bacsinszky. Keystone

Die Schweiz bekleidet in der Barrage-Partie die klare Aussenseiterrolle: Viktorija Golubic (WTA 80) wird in ihrem Startspiel gegen Madison Keys (WTA 11) ebenso klare Aussenseiterin sein wie anschliessend Timea Bacsinszky (WTA 111) in ihrer Partie gegen Sloane Stephens (WTA 8).

Am Sonntag lauten die Begegnungen Stephens - Golubic und Keys - Bacsinszky. Für das Doppel hat Captain Heinz Günthardt Conny Perrin und Ylena In-Albon gemeldet, für die USA werden Jessica Pegula und Sofia Kenin antreten.