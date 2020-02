Jil Teichmann holt für das Team von Coach Heinz Günthardt gegen Kanada in Biel den entscheidenden 3. Sieg.

Die Bielerin schlägt die Doppelspezialistin Gabriela Dabrowski mit 6:3, 6:4.

Belinda Bencic vergibt zuvor die erste Chance und unterliegt Leylah Fernandez mit 2:6, 6:7 (3:7).

Das Schweizer Team von Captain Heinz Günthardt meistert in Biel die Hürde Kanada und fährt ans Finalturnier 2020 in Budapest. Jil Teichmann gewann auch ihren zweiten Einzelauftritt im Dress des Fed-Cup-Teams und sicherte damit den Schweizerinnen den benötigten 3. Erfolg gegen Kanada. Die Bielerin überzeugte bei ihrem Heimauftritt durch mentale Stärke und Kämpferqualitäten.

Gegen Gabriela Dabrowski (WTA 448) brauchte Teichmann (WTA 68) genau diese Qualitäten zum Sieg. Besonders im 2. Satz war es ein Hin und Her: Teichmann gelangen 3 Breaks, Dabrowski deren 2. Im 1. Durchgang hatte die 22-jährige Schweizerin bereits einen Break-Rückstand wettmachen müssen, den sie sich gleich im 1. Aufschlagspiel eingehandelt hatte.

Fernandez überraschte alle

Belinda Bencic (WTA 5) hatte zuvor die erste Chance auf die Qualifikation nicht genutzt und verlor 2:6, 6:7 (3:7). Die 22-Jährige wirkte ratlos. Die 5 Jahre jüngere Leylah Fernandez (WTA 185) spielte wie aus einem Guss, setzte präzise und harte Gewinnschläge und bewegte sich ausgezeichnet. Bencic wurde häufig in die Defensive gedrängt, was ihr nicht ganz so gut behagte.

Im ersten Satz liess Fernandez Bencic denn auch keine Chance. Der einzige Moment, in welchem die Partie zugunsten der Ostschweizerin hätte kippen können, war nach einem kurzen Zwischensprint von Bencic im 2. Satz. Dort machte die Schweizerin einen Breakrückstand wett. Die junge Kanadierin zeigte sich in der Folge aber unbeeindruckt, gewann das Tiebreak und holte den ersten Punkt für Kanada.

