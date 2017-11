Tennis-News: Fed-Cup-Final ohne Asarenka

Wegen eines Sorgerechtsstreits verpasst Viktoria Asarenka nach den US Open auch den Fed-Cup-Final mit Weissrussland.

Wegen des weiter schwelenden Sorgerechtsstreits darf Asarenkas Sohn Leo den US-Bundesstaat Kalifornien nicht verlassen, weshalb die 28-Jährige ihrem weissrussischen Team am 11./12. November in der Hauptstadt Minsk gegen die USA nicht zur Seite stehen kann. Asarenkas Ex-Freund Billy McKeague, Vater des gemeinsamen Sohnes Leo, hatte nach der Trennung im Juli 2017 einen Sorgerechtsantrag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht. Die Familie hat dort ebenso einen Wohnsitz wie in Minsk, wo Asarenka geboren wurde.