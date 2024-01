Félix Auger-Aliassime setzt sich in einem Marathonspiel gegen Dominic Thiem durch und steht in Melbourne in der 2. Runde.

Legende: Überstand wieder einmal die 1. Runde eines Grand Slams Félix Auger-Aliassime. imago images/AAP

Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 30) konnte Dominic Thiem (AUT/ATP 92) in der ersten Runde der Australian Open in einem Marathonmatch trotz verspielter Zwei-Satz-Führung niederringen. Nach 4 Stunden und 59 Minuten war die Partie zu Ende, der 23-jährige Kanadier gewann sein bisher längstes Match mit 6:3, 7:5, 6:7 (7:5), 5:7, 6:3.

Damit steht Auger-Aliassime nach drei Erstrunden-Aus an Grand Slams erstmals wieder in der 2. Runde. Der amtierende Sieger der Swiss Indoors erlebt das erste Tief seiner noch jungen Karriere, im Mai fiel er aus den Top 10 und rutschte bis auf den 30. Rang ab.

Thiem im Tief

Für Thiem bedeutet die erste Runde zum siebten Mal nach seinem Triumph in New York 2020 Endstation an einem Grand Slam. Seit seinem Sieg an den US Open erreichte er nur zwei Mal die 2. Runde und fiel zwischendurch im ATP-Ranking auf den 365. Platz zurück.

02:28 Video Archiv: Auger-Aliassime triumphiert erneut an den Swiss Indoors Aus Sport-Clip vom 29.10.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.