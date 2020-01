Roger Federer und andere Tennis-Grössen nehmen an Benefiz-Spielen wegen der Folgen der verheerenden Buschbrände teil.

Federer, Nadal und Co. spielen in Australien für den guten Zweck

Legende: Exhibition für die gute Sache Roger Federer. Keystone

Nebst Roger Federer sind Rafael Nadal und Serena Williams die Aushängeschilder, wenn am 15. Januar in der Rod Laver Arena in Melbourne für den guten Zweck gespielt wird. Für die Opfer der verheerenden Buschbrände werden Spenden gesammelt.

Auch Naomi Osaka, die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas werden für eine Dauer von total zweieinhalb Stunden für den guten Zweck antreten. Dies gab Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia, bekannt.

Seit Beginn der grossen Brände sind in Australien 25 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 10 Millionen Hektar brannten nieder. Hunderte Millionen Tiere sind nach vorsichtigen Schätzungen von Wissenschaftlern allein im Bundesstaat New South Wales an der Südostküste getötet worden.

Bencic zahlt bei Doppelfehlern

Nachdem Kyrgios bekanntgegeben hatte, bei jedem geschlagenen Ass zu spenden, tat es ihm Belinda Bencic gleich. Mit einem Unterschied: Sie zahle 200 Dollar pro Doppelfehler, der ihr im nächsten Turnier unterlaufe, liess die Schweizerin auf Twitter verlauten. Zudem rief sie Alexander Zverev auf, es ihr gleichzutun.

