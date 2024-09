Mit Flynn Thomas ist in New York der letzte Schweizer Junior in der Einzel-Konkurrenz im Viertelfinal ausgeschieden. Der 16-jährige Qualifikant unterlag dem Briten Charlie Robertson in nur knapp einer Stunde deutlich mit 1:6, 2:6. Nach Wimbledon in diesem Jahr (3. Runde) ist der Viertelfinal-Einzug Thomas' bestes Resultat an einem Grand-Slam-Turnier.