Henri Laaksonen (ATP 150) steht an den French Open in Paris in der 2. Runde.

Der Schweizer setzt sich zum Auftakt gegen den Deutschen Yannick Hanfmann (ATP 93) in 4 Sätzen 6:1, 6:3, 4:6, 6:2 durch.

In der nächsten Runde trifft Laaksonen auf Roberto Bautista Agut (ATP 11).

Henri Laaksonen hat den Schwung aus der Qualifikation ins Hauptfeld mitgenommen: Gegen Yannick Hanfmann spielte Laaksonen aggressiv und schlug insgesamt 38 Winner bei 23 unerzwungenen Fehlern.

Die Nummer 150 der ATP-Weltrangliste gewann die Sätze 1 und 2 deutlich, überstand eine längere Schwächephase nach dem 2. Satz und profitierte nach Hanfmanns 1:2-Satzanschluss von einer Baisse des Deutschen. Hanfmann schenkte Laaksonen gleich zu Beginn von Satz 4 das letztlich entscheidende Break.

Im Anschluss liess sich Laaksonen nicht mehr beirren, brachte seinen Service souverän durch und sicherte sich zum 4. Mal den Einzug in die 2. Runde eines Grand-Slams.

Nun gegen Bautista Agut

In der 2. Runde heisst Laaksonens Gegner Roberto Bautista Agut. Der Spanier setzte sich gegen seinen Landsmann Mario Vilella Martinez deutlich in 3 Sätzen mit 6:4, 6:4, 6:2 durch. Es wird das 2. Aufeinandertreffen mit der Weltnummer 11. 2013 hatte Bautista Agut in Gstaad deutlich in 2 Sätzen gewonnen.