1. Runde an den US Open

Belinda Bencic (WTA 13) übersteht die 1. Runde an den US Open. Die Schweizerin gewinnt gegen Kamilla Rachimowa (WTA 72) in zwei Sätzen 6:2, 6:4.

Im 2. Satz kämpft Bencic nicht nur gegen die Russin, sondern auch gegen Übelkeit.

In Runde 2 wartet erneut eine machbare Aufgabe.

Nach dem frühen Out zuletzt in Cincinnati hat sich Belinda Bencic an den US Open keinen weiteren Ausrutscher geleistet. Die Schweizerin drückte der Erstrundenpartie gegen Kamilla Rachimowa von Anfang an den Stempel auf. Erst nach 36 Minuten Spielzeit brachte ihre russische Gegnerin erstmals ihren Aufschlag durch. Gleich im Anschluss sicherte sich Bencic den Durchgang nach Abwehr von 3 Breakchancen aber mit 6:2.

00:15 Video Bencic überfordert Rachimowa beim Satzball mit ihrem Tempo Aus Sport-Clip vom 28.08.2023. abspielen. Laufzeit 15 Sekunden.

Unwohlsein bei Bencic

Rachimowa, die ihre Anfangsnervosität nach und nach ablegte, schnupperte auch zu Beginn des 2. Durchgangs an einem Break. An ihrem 22. Geburtstag konnte sie von Bencic aber keine Geschenke erwarten. Die 26-Jährige machte die Möglichkeit zunichte und legte dann den Turbo ein. Sie sicherte sich 5 Spiele in Folge zum 5:1.

Mit der deutlichen Führung im Rücken geriet die US-Open-Halbfinalistin von 2019 allerdings noch einmal aus dem Tritt. Sie kämpfte mit aufkommender Übelkeit und musste Rachimowa noch einmal auf 4:5 herankommen lassen. Dem ersten Duell der beiden Spielerinnen setzte die Ostschweizerin nach 1:41 Stunden mit dem zweiten Matchball dann aber doch ein standesgemässes Ende.

Nach der Partie folgte dann die Entwarnung. «Mir wurde einfach etwas schlecht. Ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen», sagte Bencic. Auch die Verletzung am Fuss, den sie vor zweieinhalb Wochen in Montreal übertreten hatte, habe sie nicht behindert. «Es ist noch etwas angeschwollen, aber ich habe kein Tape mehr gebraucht.»

02:25 Video Bencic: «Mir wurde einfach etwas schlecht» Aus Sport-Clip vom 28.08.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden.

Weitere Unbekannte in Runde 2

In der 2. Runde trifft die einzige Schweizerin im Hauptfeld auf die britische Qualifikantin Yuriko Lily Miyazaki (WTA 198), gegen die sie noch nie gespielt hat.