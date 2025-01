Per E-Mail teilen

Stan Wawrinka (ATP 156) muss sich in der 1. Runde der Australian Open Lorenzo Sonego (ITA/ATP 55) in 4 Sätzen geschlagen geben.

Der Italiener zeigt sich bei den entscheidenden Punkten effizienter und gewinnt die umkämpfte Partie mit 6:4, 5:7, 7:5, 7:5.

Wawrinka scheidet damit trotz ansprechender Leistung als letzter Schweizer im Männer-Tableau des Grand-Slam-Turniers in Melbourne aus.

3 Stunden waren auf dem Court 6 gespielt, als sich Stan Wawrinka 3 Chancen boten, einen 5. Satz zu erzwingen. Lorenzo Sonego behielt in der Abendsonne von Melbourne aber kühlen Kopf und wehrte beim Stand von 4:5 im 4. Satz alle 3 Breakchancen mit aggressivem Tennis ab.

Und wie so oft rächten sich die vergebenen Chancen umgehend. Mit einem Doppelfehler schenkte Wawrinka seinem Gegenüber das Break zum 6:5. Darauf hatte der Italiener keine Mühe mehr, die Partie auszuservieren und nutzte nach 3:11 Stunden seinen 1. Matchball.

Zauberschlag zum Break

Zuvor bekamen die Fans auf dem «Party-Platz», wie Court 6 wegen der direkt angrenzenden Bar genannt wird, so einiges geboten. Das Highlight der Partie war zweifelsohne das entscheidende Break im 3. Satz, als Sonego beim Breakball zum 6:5 nach einem Lob Wawrinkas mit dem Rücken zum Netz einen sensationellen Passierschlag auspackte.

Effizienter Sonego

Auch dabei hatte der 39-Jährige zuvor seine Chance nicht nutzen können. Der Romand erspielte sich eine Breakchance zum 5:3, Sonego wehrte sie aber mit einem Stoppball ab. Auch in der Statistik war die Effizienz des Turiners klar zu erkennen. Während Wawrinka 9 seiner 11 Breakchancen ausliess, gelangen Sonego bei 5 Gelegenheiten gleich 4 Breaks.

Die Weltnummer 55 war es auch, die den besseren Start in die Partie erwischt hatte. Gleich im 2. Versuch nahm Sonego Wawrinka den Service zu null ab und liess dank 14 Winnern selbst nie einen Breakball zu. Der 29-Jährige baute im 2. Durchgang aber ab und Wawrinka konnte sich steigern. Nach vergebener 5:2-Führung holte sich der Romand den Satzausgleich dank einem Break zum 7:5.

3. Startniederlage in Folge

Wawrinka musste bei seiner 19. Teilnahme «Down Under» bereits zum 3. Mal in Folge in der Startrunde die Segel streichen. Sonego auf der anderen Seite zog zum 5. Mal de suite in die 2. Runde der Australian Open ein. Dort trifft der Italiener entweder auf Andrej Rublew (RUS/ATP 9) oder das 18-jährige Supertalent Joao Fonseca (BRA/ATP 112).

Australian Open 2025