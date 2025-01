Legende: Steht in der 2. Runde Belinda Bencic. Keystone/ EPA/ROLEX DELA PENA

Belinda Bencic (WTA 294) feiert bei den Australian Open dank einem 6:3, 7:6 (8:6) gegen Jelena Ostapenko (WTA 22) ein gelungenes Comeback auf Grand-Slam-Stufe.

Die Schweizerin vergibt 5 Matchbälle und muss einen Umweg gehen, behält aber im Tiebreak die Nerven.

In der nächsten Runde trifft Bencic in Melbourne auf die Niederländerin Suzan Lamens (WTA 77).

So hatte sich Belinda Bencic ihre Rückkehr auf Major-Stufe bestimmt nicht vorgestellt. Bereits bei ihrem ersten Aufschlagspiel wurde die 27-Jährige ein erstes Mal gebreakt. Doch von diesem Rückschlag liess sie sich nicht verunsichern. Direkt im nächsten Game nahm Bencic ihrerseits Jelena Ostapenko den Aufschlag ab und glich die Partie damit wieder aus.

Es war der Auftakt in eine starke Phase der Ostschweizerin, in welcher sie zuerst zweimal an einem weiteren Break schnupperte und beim dritten Mal schliesslich zuschlug. Das 5:3 war gleichbedeutend mit der Entscheidung im 1. Satz. Nur einen Winner schlug Bencic in diesem Durchgang, doch volle 23 unerzwungene Fehler der Lettin machten der Olympiasiegerin von Tokio das Leben leicht.

Drama im 2. Satz

Im 2. Satz deutete alles auf einen schnellen und verdienten Sieg von Bencic hin. Dreimal konnte die Schweizerin mit Break vorlegen, zweimal kam das Rebreak. Beim Stand von 5:4 schlug die Flawilerin dann zum Einzug in die 2. Runde auf. Gleich fünf Matchbälle konnte sie sich erspielen, jedes Mal hielt die plötzlich besser aufspielende Ostapenko jedoch dagegen. Ihrerseits kam die Lettin zu drei Breakbällen – den letzten nutzte sie zum 5:5-Ausgleich.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine Teil-Aufzeichnung der Partie von Belinda Bencic sowie der Partien von Dominic Stricker und Viktorija Golubic gibt's ab 11:30 Uhr auf SRF zwei zu sehen. SRF verfügt in Melbourne über die Live-Rechte von einem Spiel pro Tag.

So musste kurz danach das Tiebreak über den Ausgang des 2. Satzes entscheiden. Auch in der Kurzentscheidung war es ein Hin und Her, keine Spielerin konnte sich absetzen. Zuerst erspielte sich Ostapenko zwei Satzbälle. Beide wehrte Bencic ab, bevor sie mit ihrem 6. Matchball die Partie doch noch zu ihren Gunsten entschied.

Verdienter Sieg

Über die gesamte Spielzeit gesehen geht der Sieg für Bencic klar in Ordnung, sie war über weite Strecken die bessere Spielerin. Erst mit der Niederlage vor Augen stemmte sich Ostapenko nochmals dagegen, doch letztlich kam dieses Aufbäumen zu spät.

In der nächsten Runde trifft Bencic auf Suzan Lamens (WTA 77). Die Niederländerin sicherte sich ihr Zweitrundenticket nach 2 Stunden Spielzeit dank einem 7:5, 7:6 (7:2) über Veronika Erjavec.

