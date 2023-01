Jil Teichmann (WTA 33) schlägt in der 1. Runde der Australian Open die Britin Harriet Dart (WTA 96) mit 7:5, 6:1.

Nach dem engen Startsatz spielt die Schweizerin im 2. Durchgang stark auf und gewinnt souverän.

In der 2. Runde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres trifft Teichmann auf die Chinesin Zhu Lin (WTA 87).

Jil Teichmann (WTA 33) steht an den Australian Open zum zweiten Mal in ihrer Karriere in der 2. Runde. Beim 2-Satz-Sieg über die Britin Harriet Dart (WTA 96) wurde die 25-Jährige vor allem im Startsatz gefordert. Nach dem gewonnenen 1. Durchgang zeigte Teichmann ihre Klasse und holte souverän den Sieg.

Bereits der Start in die Partie hatte aus Schweizer Sicht optimal begonnen. Teichmann schaffte bei erster Gelegenheit das Break und legte schnell auf 2:0 vor. Dart schlug jedoch schnell zurück und ging kurz danach ihrerseits mit Break in Führung. Sie holte sich die 3:2-Führung in einem Game, das ganze 9 Mal über Einstand ging – den 5. Breakball konnte sie schliesslich nutzen.

Teilaufzeichnung auf SRF zwei

Teichmann mit starkem Aufschlag

Im Anschluss daran drehte Teichmann dann auf und liess sich den Aufschlag bis zum Matchende nicht mehr abnehmen. Im Returnspiel blieb sie stark und profitiere auch von insgesamt 33 unerzwungenen Fehlern ihrer Gegnerin (Teichmann 21). Zum 7:5-Gewinn des 1. Satzes nutzte sie direkt ihren 1. Satzball.

Davon beflügelt machte Teichmann im 2. Durchgang kaum mehr Fehler. Dank zwei weiteren Servicedurchbrüchen zog sie schnell auf 5:1 davon, um den Sieg nur Minuten später mit dem 6:1 klarzumachen.

Chinesin wartet

In der 2. Runde trifft Teichmann auf die Chinesin Zhu Lin (WTA 87). Die Partie wird am Mittwoch stattfinden. Das bislang einzige Duell der beiden Spielerinnen ging 2018 mit 2:1-Sätzen an Lin.