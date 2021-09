Legende: Kann es nicht fassen Holger Rune, geplagt von Krämpfen. Getty Images

Das Arthur-Ashe-Stadium in New York stand Kopf: Holger Vitus Nodskov Rune (ATP 145), der Däne mit dem klingenden Namen, hatte gerade gegen Novak Djokovic den Satzausgleich zum 1:1 geschafft. Das US-amerikanische Publikum liebt einfach seine Aussenseiter.

Den 1. Satz hatte sich Djokovic standesgemäss mit 6:1 geholt. Doch dann schlichen sich bei der Weltnummer 1 vermehrt Ungenauigkeiten ein. Ganze 5 Doppelfehler summierten sich beim Serben alleine im 2. Satz. Nach vorne gepeitscht vom Publikum kämpfte sich der 18-jährige Rune ins Tiebreak und mit dem 3. Satzball ins zwischenzeitliche Glück.

Trotz Schmerzen durchgebissen

Doch dann begannen den Dänen plötzlich Krämpfe zu plagen. In der Folge liess er sich massieren, pumpte sich mit Magnesium voll, dehnte auf dem Platz – alles ohne Erfolg. Phasenweise konnte der Youngster kaum noch gehen, Djokovic holte sich den 3. Satz mit 6:2.

Obwohl nur noch wenig ging, quälte sich Rune weiter über den Platz – zu bitter erschien ihm wohl die Aussicht, in diesem Moment verletzungsbedingt aufgeben zu müssen. Djokovic zeigte in der Folge Grösse und «schenkte» Rune, mit dem er in der Vergangenheit schon trainiert hatte, das Game zum 5:1 und ersparte diesem so einen Bagel. Nach gut 2 Stunden war die 1:6, 7:6 (7:5), 2:6, 1:6-Niederlage für Rune bei seiner US-Open-Premiere Tatsache. Sein heroischer Auftritt wird in Flushing Meadow noch lange in Erinnerung bleiben.