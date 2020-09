Legende: Daniil Medwedew Die French Open werden vorerst wohl nicht zu seinem Lieblings-Major. Keystone

Der an Nummer 4 gesetzte Daniil Medwedew muss an den French Open in Paris bereits nach der Startrunde die Segel streichen. Er unterlag dem Ungarn Marton Fucsovics (ATP 63) in 3:17 Stunden mit 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6. Die Partie endete erst weit nach 23 Uhr.

Das Spiel war umkämpft, der in der Defensive starke Fucsovics behielt aber bei den wichtigen Punkten meistens die Oberhand. Insgesamt gelangen ihm nur 10 Punkte mehr als seinem Gegner. Auf der anderen Seite agierte Medwedew äusserst fehleranfällig. 51 unerzwungenen Fehlern standen lediglich 27 Winner gegenüber. Für den 28-jährigen Fucsovics ist es der erste Sieg gegen einen Top-10-Spieler überhaupt.

Medwedew macht wieder das «Enfant Terrible»

Medwedew reagierte mitunter genervt, legte sich mit dem Schiedsrichter an und kommentierte etliche verlorene Punkte lautstark. Ein kleiner Auszug:

Bei einem Netzduell zielte er aus nächster Nähe direkt auf Fucsovics' Körper. Um anschliessend lapidar zu erklären: «Ich wollte halt den Punkt gewinnen, Mann. Sorry.»

Einen Breakball gegen sich wehrte er im 1. Satz mit einem Service von unten ab.

Im 2. Durchgang stellte Fucsovics im Tiebreak nach Medwedew-Fehler auf 6:3. Der Russe zertrümmerte sein Racket und erhielt einen Strafpunkt – womit der Satz beendet war.

Für Medwedew ist es die 4. Startniederlage in Roland Garros in Folge. Experte und Tennis-Legende Mats Wilander erklärte nach der Partie: «Was Medwedew von den ganz Grossen unterscheidet: Ihm fehlt der unbedingte Siegeswille.»

Für Fucsovics indes geht das Turnier weiter. Der Ungar bekommt es in der 2. Runde mit dem spanischen Sandplatzspezialisten Albert Ramos-Viñolas zu tun.