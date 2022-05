Jil Teichmann (WTA 24) schlägt Bernarda Pera (USA/WTA 116) in einer Stunde mit 6:2 und 6:1.

Jil Teichmann hat zum ersten Mal die Startrunde an den French Open überstanden. Die Schweizer Nummer 2, die in Paris zum ersten Mal an einem Grand-Slam-Turnier zu den gesetzten Spielerinnen gehört, setzte sich gegen die US-Amerikanerin Bernarda Pera (WTA 116) in einer Stunde 6:2, 6:1 durch.

Eindrücklicher Sieg

Zum Schluss lag Teichmann in beinahe jeder relevanten Statistik vorne. Mehr Winner (10:9) und nur halb so viele unerzwungene Fehler (17:34) sprechen eine deutliche Sprache. Begonnen hatte die Partie bereits mit einem Break der Seeländerin zum 2:0, allerdings gelang Pera umgehend das Rebreak. In der Folge hatte Teichmann ihre Kontrahentin komplett im Griff und nutzte 4 von 8 Möglichkeiten zum Servicedurchbruch. Umgekehrt liess sie Pera keine Chance mehr, selbst ein Break zu realisieren.

Nach ihrer verletzungsbedingten Aufgabe beim letzten Turnier vor Roland Garros dürfte Teichmann damit erleichtert in die 2. Runde gehen können. Dort trifft die 25-Jährige auf die serbische Qualifikantin Olga Danilovic (WTA 172).

Teichmann: «Es war nicht so einfach, wie es aussah»

Bencic gibt noch ein Game weniger ab

Nicht weniger souverän meisterte Belinda Bencic ihre Auftakthürde. Die 25-jährige Olympiasiegerin liess Reka Jani, die als Lucky Loser ins Haupttableau gerückt war, nicht den Hauch einer Chance und siegte in 60 Minuten mit 6:1 und 6:1.

Es dauerte bis zum Stand von 6:1 und 5:0 aus Sicht von Bencic, ehe Jani ihren Aufschlag zum ersten Mal im gesamten Spiel durchbringen konnte. Der einzige Gamegewinn der Ungarin bis zu diesem Zeitpunkt war das direkte Rebreak zum 1:1 im Startsatz gewesen. Im letzten Game musste die Schweizerin noch einmal ein bisschen kämpfen und 2 Breakchancen abwehren, ehe sie nach genau einer Stunde ihren ersten Matchball zum Sieg verwertete.

Zusammenfassung Bencic – Jani

Bencic über ihren Auftakt & ihre Solidarität mit der Ukraine

Gegnerin erst am Montag bekannt

In der 2. Runde trifft Bencic auf die Siegerin des Duells vom Montag zwischen Bianca Andreescu (WTA 72), der US-Open-Siegerin von 2019, und der Belgierin Ysaline Bonaventure (WTA 168).