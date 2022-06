Belinda Bencic (WTA 16) hat in der 1. Runde gegen die Chinesin Qiang Wang (WTA 140) lange wenig zu melden, dreht bei 4:6, 1:5 dann aber auf und holt sich den 2. Satz.

Bei 4:6, 7:5 aus der Sicht von Bencic wird der Match wegen Dunkelheit abgebrochen. Das Spiel wird am Dienstag beendet.

Ylena In-Albon (WTA 113) muss sich bei ihrem ersten Auftritt auf Grand-Slam-Stufe Alison Riske (WTA 36) mit 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Wenig hat gefehlt und Belinda Bencic hätte in Wimbledon noch am Montag die Segel im Einzel-Turnier streichen müssen. Gegen eine lange Zeit praktisch fehlerlos agierende Qiang Wang lag die Ostschweizerin scheinbar hoffnungslos mit 4:6, 1:5 in Rücklage. Dann schlichen sich bei der Chinesin mit dem Sieg vor Augen aber plötzlich doch noch einige Fehler ein. Und vor allem stemmte sich Bencic mit aller Kraft gegen das frühe Out.

Die Olympiasiegerin holte Game um Game auf und tankte immer mehr Selbstvertrauen, Wang hingegen haderte. Um 22:06 Uhr Schweizer Zeit (21:06 Uhr in London) gelang der Schweizerin mit einem Rückhand-Return der Linie entlang der von ihr und ihrer Box frenetisch gefeierte Satzausgleich.

Unmittelbar danach wurde der Match wegen der fortschreitenden Dunkelheit abgebrochen. Der Entscheidungssatz wird am Dienstag gespielt. Er ist auf Court 12 im Anschluss an die Partie von Henri Laaksonen gegen Ryan Peniston (GBR) angesetzt und dürfte nicht vor 14:00 Uhr beginnen.

In-Albon gegen Riske chancenlos

Das Abenteuer Wimbledon dauerte für Ylena In-Albon nur gerade 66 Minuten. Die Walliserin, die erstmals überhaupt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers figurierte, zahlte bei ihrer Premiere Lehrgeld. In der 1. Runde gegen Alison Riske sah sich In-Albon bereits nach 12 Minuten mit einem 0:4-Rückstand konfrontiert. Zwar fing sich die Schweizerin im Verlauf des Startsatzes, eine Wende blieb jedoch ausser Reichweite.

Nachdem die routinierte US-Amerikanerin den 1. Durchgang für sich entscheiden konnte, setzte über dem «All England Club» Regen ein. Erst nach einer ungefähr 90-minütigen Unterbrechung konnte auf Court 10 weitergespielt werden.

Erneut zog Riske früh mit Break davon, In-Albon blieb dieses Mal aber einigermassen an ihrer Gegnerin dran. Beim Stand von 2:5 gelang der 23-jährigen Schweizerin das einzige Break. Dennoch musste In-Albon Riske wenige Minuten später zum diskussionslosen Sieg gratulieren.