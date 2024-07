Viktorija Golubic ist in Wimbledon in der 1. Runde ausgeschieden.

Die Zürcherin (WTA 67) muss sich der Deutschen Jule Niemeier (WTA 90) mit 2:6, 1:6 geschlagen geben.

Nach einem geglückten Start bleibt Golubic gegen eine starke Gegnerin chancenlos.

Am Dienstag hatte die Erstrundenpartie von Viktorija Golubic gegen Jule Niemeier wegen Regens nicht stattfinden können. Auch am Mittwoch war die Geduld der Spielerinnen wieder gefragt. Zuerst war der Start des Matches wegen des Wetters mehrfach verschoben worden, beim Stand von 1:1 folgte früh ein Regenunterbruch.

Legende: Blieb chancenlos Viktorija Golubic. Keystone/AP Photo/Alberto Pezzali

Golubic schien den turbulenten Auftakt in ihr Lieblingsturnier, bei dem sie 2021 bis in den Viertelfinal vorgestossen war, zunächst besser zu verkraften. Unmittelbar nach der Pause setzte sie mit dem Break zum 2:1 ein erstes Ausrufezeichen.

Es sollte allerdings das letzte bleiben in dieser Partie. Niemeier zeigte ihrerseits eindrücklich, dass auch sie besonders gerne in Wimbledon spielt. 2022 war ihr an der Church Road mit dem Einzug in den Viertelfinal ihr bisher bestes Ergebnis gelungen.

Niemeier dominiert mit kraftvollem Spiel

Die 24-Jährige schaffte sogleich das Rebreak und dominierte in der Folge eine fehlerhafte Golubic mit ihrem kraftvollen Spiel. Sie nahm der Schweizerin dreimal in Folge den Service ab und entschied den 1. Satz mit 6:2 für sich. Auch in Durchgang 2 zog Niemeier schnell auf 3:0 davon.

Golubics Spielgewinn zum 1:3 war nur ein kleines Strohfeuer. Dieses wurde von ihrer Gegnerin mit einem weiteren Break zum 5:1 sogleich gelöscht. Nach 1:03 Stunden war der Sieg Niemeiers Tatsache und gleichzeitig die einzige Schweizerin im Wimbledon-Haupttableau ausgeschieden.

00:48 Video Das letzte Break und der Matchball: Niemeier macht gegen Golubic alles klar Aus Sport-Clip vom 03.07.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.