1. Runde in Wimbledon

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Dominic Stricker (ATP 149) scheitert in der 1. Runde von Wimbledon.

Der 21-jährige Berner unterliegt dem Franzosen Arthur Fils (ATP 34) in 4 Sätzen 3:6, 2:6, 6:3, 4:6.

Die Partie von Viktorija Golubic wird auf Mittwoch verschoben.

Dominic Stricker konnte in Wimbledon nicht an seine starke Leistung vom letzten Jahr anknüpfen. Der Berner, der nach hartnäckigen Rückenproblemen erst vor einem Monat den Wettkampf wieder aufgenommen hatte, fand gegen den 20-jährigen Fils erst gegen Ende besser ins Spiel, musste aber nach 2:05 Stunden den Rasen als Verlierer verlassen. Im Ranking wird er etwa auf Platz 170 zurückfallen, da er 2023 in die 2. Runde eingezogen war.

Stricker dreht erst im 3. Satz auf

Stricker war der fehlende Rhythmus nach einem von Verletzungen geplagten Halbjahr lange anzumerken. Weniger als eine Stunde war gespielt, da lag er schon mit 2 Sätzen zurück. Doch Stricker gab nicht auf und kämpfte sich zurück in die Partie. Er nutzte seine 5. Breakchance zum 5:3 im 3. Satz, welchen er danach ins Trockene brachte. Stricker legte in dieser Phase eine grosse Spielfreude an den Tag und stellte seine Variabilität unter Beweis.

Der 4. Durchgang blieb lange umkämpft. Doch als Stricker gegen den Matchverlust servierte, drückte Fils vehement aufs Tempo – mit Erfolg. Nachdem Stricker bei eigenem Aufschlag eine Chance zum 5:5 verpasst hatte, unterlief ihm zuerst ein Doppel- und dann ein einfacher Rückhand-Fehler.

Fils trifft in der 2. Runde auf Hubert Hurkacz aus Polen. Die Weltnummer 7 setzte sich gegen den rumänischen Qualifikanten Radu Albot 5:7, 6:4, 6:3, 6:4 durch.