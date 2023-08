1. Sieg an US Open seit 2019

Stan Wawrinka (ATP 49) bezwingt Yoshihito Nishioka (ATP 44) mit 7:6, 6:2, 6:4 und zieht an den US Open in die 2. Runde ein.

Nach einem engen Startsatz bekommt der Romand seinen japanischen Widersacher immer besser in den Griff.

Nächster Gegner von Wawrinka ist Tomas Martin Etcheverry (ARG/ATP 34).

1459 Tage musste Stan Wawrinka warten, um sich nach einem Sieg an den US Open wieder von den Fans in New York feiern zu lassen. 2019, beim letzten Erfolg des Lausanners in «Flushing Meadows», hiess der Gegner Novak Djokovic, 4 Jahre später ist es Yoshihito Nishioka, der Wawrinka zum Sieg gratulieren musste.

00:22 Video Wawrinka verwertet gegen Nishioka seinen 1. Matchball Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Vielversprechende Signale

Für den 38-Jährigen könnte es das perfekte Auftaktspiel gewesen sein, denn der 11 Jahre jüngere Japaner schenkte dem Schweizer überhaupt nichts. Der flinke Nishioka verwickelte Wawrinka ständig in längere Ballwechsel und brachte oftmals noch einen Extra-Ball zurück. Wawrinka liess sich von der starken Defensive seines Widersachers jedoch nicht beeindrucken, blieb geduldig und zermürbte Nishioka letztendlich.

Auch auf dem Statistik-Blatt kann sich die Leistung des dreifachen Grand-Slam-Champions sehen lassen. Wawrinka schlug 38 Winner, beging 27 unerzwungene Fehler und gestand Nishioka in der gesamten Partie nur eine Breakchance zu. Selber erspielte sich der Waadtländer 11 Chancen zum Servicedurchbruch, wovon er deren 4 zu nutzen wusste.

00:13 Video Für einmal mit der Vorhand: Wawrinka punktet mit wuchtigem Passierball Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 13 Sekunden.

1. Satz auf Messers Schneide

Die Basis zum letztlich souveränen Dreisatzsieg legte Wawrinka mit dem Gewinn des äusserst umkämpften Startdurchgangs. Dieser wurde durch die beiden Aufschläger dominiert, weder der eine noch der andere Spieler kam zu einem Breakball. So musste das Tiebreak entscheiden, und da behielt der erfahrenere Wawrinka mit 7:5 die Oberhand.

Mit der Führung im Rücken konnte der Schweizer noch etwas befreiter aufspielen. Zwar musste Wawrinka im 2. Satz auf ein frühes Break das unmittelbare Rebreak hinnehmen. Der Routinier nahm Nishioka aber noch zwei weitere Male den Service ab und erspielte sich einen 2:0-Satzvorsprung. Dieses Polster liess sich Wawrinka nicht mehr nehmen. Im 3. Umgang reichte ein Break zum 4:3, um den Sack zuzumachen. Nach 2:25 Stunden verwertete Wawrinka seinen 1. Matchball.

Wiedersehen mit Etcheverry

Weiter geht es für den Romand voraussichtlich am Donnerstag. Dann trifft Wawrinka in der 2. Runde auf Tomas Martin Etcheverry. Mit dem Argentinier, der an den diesjährigen French Open bis in den Viertelfinal vorstiess, duellierte sich Wawrinka bereits vor wenigen Wochen in Wimbledon. Auf Rasen behielt der Schweizer – ebenfalls in der 2. Runde – in 4 Sätzen die Oberhand.

Etcheverry löste sein Ticket für die 2. Runde in New York mit einem hart erkämpften 5-Satz-Sieg gegen den Finnen Otto Virtanen (ATP 133). Die Entscheidung fiel erst nach 4:25 Stunden im Matchtiebreak.

02:25 Video Wawrinka: «Ich will nicht zu weit nach vorne schauen» (Frz.) Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden.