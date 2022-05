Teichmann zieht erstmals an einem Major-Turnier in Runde 3 ein

Jil Teichmann (WTA 24) steht an den French Open nach einem 6:4, 6:1-Sieg gegen Olga Danilovic (WTA 172) in der 3. Runde.

Die junge Serbin kann die Schweizerin nur im 1. Satz fordern, fällt dann aber auseinander. Für Teichmann ist es der erstmalige Einzug in die 3. Runde eines Major-Turniers.

Im Kampf um ein Achtelfinal-Ticket trifft Teichmann auf die Belarussin Victoria Azarenka (WTA 15).

3 Games waren es im Auftaktspiel gegen Bernarda Pera (USA/WTA 40), die Jil Teichmann hatte abgeben müssen. In Runde 2 waren es nur zwei Spielgewinne mehr, welche die Schweizerin ihrer Widersacherin zugestehen musste. Nach nur 78 Minuten gratulierte Olga Danilovic (WTA 172) Teichmann zum verdienten 6:4, 6:1-Erfolg.

00:21 Video Teichmann verwertet nach nur 78 Minuten ihren 1. Matchball Aus Sport-Clip vom 25.05.2022. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Dank Satzvorsprung die Lockerheit gefunden

Das Resultat spricht eine deutliche Sprache. Vor allem im 2. Durchgang drückte Teichmann der Partie ihren Stempel auf. Wie immer solide in der Defensive, fühlte sich die Seeländerin mit Fortlauf des Spiels auch in der Offensive wohler. Die erst 21-jährige Serbin ihrerseits bekundete vor allem mit ihrem Aufschlag grosse Probleme. So unterliefen Danilovic 9 Doppelfehler.

Der Knackpunkt war die Schlussphase im 1. Satz gewesen. Bis zum Stand von 3:2 aus Sicht von Teichmann brachten beide Spielerinnen ihren Service problemlos durch. Es folgte eine Break-Flut – mit dem besseren Ende für die Schweizerin. Danilovic schaffte zwar zweimal das sofortige Rebreak, vergab bei 4:5 jedoch 2 Spielbälle, um auszugleichen. Teichmann hingegen nutzte ihren 2. Satzball zum Gewinn des nicht hochklassigen, aber spannenden 1. Umgangs.

Schliessen 01:35 Video Teichmann braucht 3 Breaks, um mit 6:4 vorlegen zu können Aus Sport-Clip vom 25.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden. 00:34 Video Teichmann breakt Danilovic zu Null zum 5:3 Aus Sport-Clip vom 25.05.2022. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Zweitrunden-Fluch beendet

Während Danilovic den Verlust des Startsatzes nicht verkraften konnte, hob Teichmann ihr Level bedeutend an. Mit langen Returns und guter Laufarbeit brachte die 24-Jährige ihre Gegnerin immer öfters in Bedrängnis. Danilovic konnte ab dem 2:2 im 1. Durchgang kein einziges Aufschlagspiel mehr durchbringen, sie kassierte 6 Breaks in Serie.

Teichmann ihrerseits steht erstmals überhaupt an einem Grand-Slam-Turnier in der 3. Runde. An den Australian Open und den US Open bedeutete die 2. Runde zweimal Endstation, bei Roland Garros hatte sie vor diesem Jahr noch keinen Match im Hauptfeld gewinnen können.

Soll Teichmanns Weg in Paris noch weiter gehen, muss die 24-Jährige am Freitag einen grossen Namen aus dem Weg räumen. Gegnerin in der 3. Runde ist Victoria Azarenka. Die zweifache Grand-Slam-Championne und aktuelle Weltnummer 15 aus Belarus setzte sich in der 2. Runde in 2 Sätzen gegen Andrea Petkovic (GER/WTA 65) durch.

02:24 Video Teichmann: «Bin sehr zufrieden mit meiner Leistung» Aus Sport-Clip vom 25.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden.