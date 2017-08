17. Duell, 17. Niederlage? Juschni fordert Federer in Runde 2

Heute, 20:44 Uhr

Roger Federers Zweitrunden-Gegner an den US Open steht fest. Es ist einer, an den der «Maestro» gute Erinnerungen hat.

Bild in Lightbox öffnen. Lautete das Sprichwort «Aller guten Dinge sind 17», Michail Juschni (ATP 101) würde frohlocken. Denn in der zweiten Runde der US Open trifft der russische Routinier auf Roger Federer. Gegen den Schweizer verlor er in 16 Duellen ebensooft. Über 3 Stunden im Einsatz Die Startrunde überstand Juschni gegen Blaz Kavcic (ATP 88). In 4 Sätzen setzte er sich mit 6:3, 5:7, 6:4 und 6:3 durch. Wenngleich der 35-Jährige einen Satz weniger zu spielen hatte als Federer, dauerte seine Partie dennoch um eine halbe Stunde länger (3:06 Stunden). Den Sieg verdiente sich Juschni durch die höhere Effizienz in den wichtigen Punkten. Konnte er von seinen 14 Breakchancen 8 nutzen, vergab sein slowenisches Gegenüber zahlreiche Möglichkeiten: Er kam nur auf eine Quote von 24% genutzter Chancen auf einen Servicedurchbruch (5/21).

