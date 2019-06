Amanda Anisimova (WTA 51) bringt an den French Open weiter alle ins Staunen.

Die 17-Jährige bezwingt die Weltnummer 3 Simona Halep (Rum) in nur 68 Minuten mit 6:2 und 6:4.

Im Halbfinal trifft die Amerikanerin nun auf die Australierin Ashleigh Barty (WTA 8).

Amanda Anisimova – ein Name, den man sich in Zukunft merken sollte. Dessen sind sich die Experten spätestens nach dem klaren Zweisatzsieg gegen die rumänische Weltnummer 3 Simona Halep einig. Denn: Anisimova ist 17 Jahre alt, aktuell die Weltnummer 51 und spielt derart kraftvoll, dass sich selbst Kenner die Augen reiben.

Es war in der Tat unglaublich hochstehend, was sich vor allem im ersten Satz auf Court Philippe Chatrier abspielte. In einem spektakulären Kampf schlug die Amerikanerin ihrer favorisierten Gegnerin die Bälle so präzise um die Ohren, als handle es sich um ein Trainingsmatch.

Am Ende des 2. Satzes hatte Simona Halep ihre Chance, als Anisimovas Niveau kurzzeitig etwas fiel, konnte sie aber bis auf ein Break nicht nutzen. So holte sich die Amerikanerin das direkte Rebreak und verwertete nach nur 68 Minuten ihren ersten Matchball – sinnbildlich mit einem präzisen Winner.

Nun gegen Barty

Dank dem grössten Sieg in ihrer noch jungen Karriere trifft Anisimova im Halbfinal auf die Australierin Ashleigh Barty. Die Weltnummer 8 – und damit mit Abstand bestklassierte verbliebene Spielerin – schaltete Anisimovas Landsfrau Madison Keys ebenfalls in 2 Sätzen mit 6:3 und 7:5 aus.

Im zweiten Halbfinal duellieren sich am Freitag die Britin Johanna Konta (WTA 26) und die Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 38).

Sendebezug: Laufende Berichterstattung French Open, SRF zwei, 06.06.2019