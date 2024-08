Stan Wawrinka macht eine schwierige Saison durch. An den US Open ist er nur dank einer Wildcard am Start. Nutzt er die Chance?

17. Teilnahme an den US Open

Legende: Zu was ist er an den diesjährigen US Open fähig? Stan Wawrinka. Imago Images/Corinne Dubreuil

Es mag für einen Spieler wie Stan Wawrinka absurd klingen, ist aber eine Tatsache: Der Romand hat in dieser Saison auf Tour-Level noch nie zwei Spiele nacheinander gewonnen. Spätestens im Achtelfinal war für Wawrinka jeweils Schluss. Letztmals zwei Siege am Stück feierte der mittlerweile 39-Jährige vor einem Jahr an den US Open, wo die 3. Runde Endstation bedeutete.

Es droht der grosse Absturz

An ebendiesen US Open will Wawrinka nun wieder an seine Form aus dem Vorjahr anknüpfen. Nach dem Zweitrunden-Aus an den Olympischen Spielen auf der Anlage von Roland Garros verzichtete der Romand auf weitere Turniere, um sich stattdessen voll und ganz der Vorbereitung auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres auf Hartplatz zu widmen.

01:02 Video Archiv: Wawrinka unterliegt bei Olympia Popyrin in Runde 2 Aus Paris 2024 Clips vom 30.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

In «Flushing Meadows» ist der US-Open-Champion von 2016 «nur» dank einer Wildcard der Organisatoren am Start. Im Ranking ist der Schweizer Routinier in der Zwischenzeit auf Position 178 zurückgefallen. Wiederholt Wawrinka in New York sein Resultat aus dem Vorjahr nicht, fliegen weitere 100 Punkte aus der Wertung, was für den dreifachen Major-Sieger den Fall aus den Top 200 bedeuten würde.

Auslosung meint es gut mit Wawrinka

Die Ausgangslage, um genau dies zu vermeiden, hätte für Wawrinka komplizierter sein können, als sie letztlich – zumindest auf dem Papier – daherkommt. In der 1. Runde bekommt es der Waadtländer mit dem italienischen Qualifikanten Mattia Bellucci (ATP 102) zu tun. Sollte sich Wawrinka durchsetzen, würde in der 2. Runde womöglich der Chilene Nicolas Jarry (ATP 26) warten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Auftaktspiel von Stan Wawrinka an den US Open gegen den Italiener Mattia Bellucci können Sie am Dienstag ab ca. 23:00 Uhr im kommentierten Livestream und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Weiter dürfte der Schweizer noch nicht nach vorne schauen, dazu waren seine Resultate in den vergangenen 12 Monaten zu bescheiden. Der Fokus dürfte beim 39-Jährigen darauf liegen, möglichst nahe an sein Leistungsvermögen aus dem Vorjahr in New York zu kommen.

Sollte Wawrinka dieses Unterfangen gelingen, ist er durchaus gefährlich. An den US Open 2023 vermochte der Romand in der 3. Runde zumindest zwei Sätze lang auch mit Jannik Sinner mitzuhalten, ehe sich der Italiener in vier Umgängen durchsetzte.