Belinda Bencic hat den Tritt in New York gefunden. Nun wartet eine Gegnerin, die sie noch nicht kennt.

Legende: Die 2. Runde steht an Für Belinda Bencic. IMAGO / Xinhua

Die Vorbereitung auf die US Open war Belinda Bencic bei den Turnieren in Montreal (2. Runde) und Cincinnati (1. Runde) nicht optimal geglückt. Dementsprechend gab es vor dem Auftaktspiel der Ostschweizerin gegen die Chinesin Shuai Zhang noch einige Fragezeichen.

Diese konnte Bencic zu grossen Teilen ausräumen. Es klappte zwar noch nicht alles perfekt, doch das wäre für ein Erstrundenspiel auch überraschend. In den wichtigen Momenten war die 28-Jährige bereit und schaffte mit einem 6:3, 6:3 souverän den Einzug in die 2. Runde.

Spezielle Beziehung zu New York

Ein frühes Ausscheiden an den US Open wäre für Bencic nicht nur aus sportlicher Sicht bitter gewesen. Sie fühlt sich in New York sehr wohl und hat auch eine spezielle Verbindung zur Stadt. Zum einen wäre da der Auftritt im Jahr 2019, als sie zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier bis in den Halbfinal vorstossen konnte.

Zum anderen hatte sie vor zwei Jahren auch in New York erfahren, dass sie schwanger ist. Dies hatte sie nach der Partie gegen Zhang im Platzinterview verraten. Mittlerweile ist Tochter Bella auch oft auf der Tour mit dabei, so auch momentan.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partie von Belinda Bencic ist am Mittwoch als viertes Spiel auf dem Court 12 angesetzt. Bencic dürfte ungefähr gegen 23:00 Uhr loslegen können. Im Livestream auf srf.ch/sport und in der Sport App sind Sie mit dabei.

Die zwei freien Tage nach dem Erstrundensieg konnte Bencic dann auch mit der Familie verbringen, unter anderem im Bryant Park. Ganz in der Nähe logiert die Schweizerin während des Turniers.

Unbekannte Gegnerin

Einige Stunden hat Bencic neben dem Training mit Bestimmtheit auch in die Recherche über ihre nächste Gegnerin investiert. Gegen Ann Li hat sie nämlich auf der Tour noch nie gespielt. In der Weltrangliste ist die Schweizerin (WTA 19) deutlich weiter vorne klassiert als die US-Amerikanerin (WTA 58).

Doch Li ist in Form. Beim 250-Turnier in Cleveland erreichte sie vor wenigen Tagen den Final, in welchem sie sich schliesslich in zwei Sätzen der Rumänin Sorana Cirstea geschlagen geben musste. Zum Auftakt in die US Open schlug die 25-Jährige dann Rebecca Sramkova, die als Nummer 35 in der Weltrangliste ebenfalls vor ihr klassiert ist. Will Bencic also weiter in New York verbleiben, muss eine starke Leistung her.

