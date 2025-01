Belinda Bencic (WTA 294) bezwingt Suzan Lamens (NED/WTA 77) mit 6:1, 7:6 (7:3) und steht an den Australian Open in der 3. Runde.

Die Schweizerin kontrolliert die Partie lange nach Belieben, ehe der 2. Satz doch noch zur Zitterpartie wird.

Die nächste Gegnerin von Bencic ist die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (JPN/WTA 51).

Lange steuerte eine äusserst dominante Belinda Bencic einem souveränen, ja fast schon problemlosen Sieg entgegen. Die Schweizerin führte gegen Suzan Lamens mit 6:1, 4:1.

Doch im Tennis ist es aufgrund des speziellen Punktesystems bekanntlich nie zu spät, die Wende einzuläuten. Und genau dies nahm sich die Niederländerin mit dem Rücken zur Wand zu Herzen.

Achterbahnfahrt kurz vor der Ziellinie

Lamens machte im 2. Umgang zweimal einen Break-Rückstand wett, darunter auch beim Stand von 3:5, als Bencic zum Sieg servierte. Danach wehrte die 25-Jährige beim Stand von 5:6 aus ihrer Sicht zwei Matchbälle der Schweizerin ab, welche Bencic sich mit spektakulären Punktgewinnen regelrecht erarbeitet hatte.

Weil sich Lamens plötzlich kaum noch Fehler leistete und Bencic im 2. Durchgang etwas nachliess, rettete sich die Grand-Slam-Debütantin verdient ins Tiebreak.

In der Kurzentscheidung buchte die Niederländerin zwar den ersten Punkt, danach aber nur noch zwei weitere. Bencic liess sich von den zuvor nicht verwerteten Matchbällen nicht aus dem Konzept bringen, spielte ihre Erfahrung aus und liess ihre Gegnerin die Fehler begehen.

Nach genau 100 Minuten und einer zu lang geratenen Rückhand von Lamens konnte Bencic durchatmen. Die Schweizerin entschied das Tiebreak mit 7:3 für sich und damit auch den Match.

Beinahe perfekter Startsatz

Bis zum 4:1 im 2. Umgang war es eine One-Women-Show gewesen, welche die Zuschauer in Melbourne auf Court 6 zu sehen bekamen. Es schien fast, als hätte Bencic aus dem kurzfristigen Besuch ihrer Tochter Bella auf dem Platz unmittelbar vor Spielbeginn noch zusätzliche Energie ziehen können. Dies war nur möglich gewesen, weil sich der Matchstart aufgrund des Regens um eine halbe Stunde verzögerte.

Bencic gab im 1. Umgang von Beginn an den Rhythmus vor und hatte auf jeden Schlag von Lamens die richtige Antwort bereit. Die 27-Jährige nahm ihrer Widersacherin allein im Startsatz 4 Mal den Aufschlag ab und sicherte sich den 1. Durchgang nach gerade einmal 24 Minuten mit 6:1. Die eindrückliche Bilanz: 10 Winner bei nur 2 unerzwungenen Fehlern.

So geht's weiter

Mit dem Einzug in die 3. Runde ist die Rückkehr Bencics nach der Mutterschaftspause auf Grand-Slam-Ebene vorzüglich geglückt. Nachdem die Olympiasiegerin von Tokio in der Startrunde gegen Jelena Ostapenko (WTA 22) besonders in mentaler Hinsicht zu überzeugen vermocht hatte, bewies Bencic gegen Lamens, dass sie auch physisch bereits wieder auf einem hohen Level ist.

Am Freitag kämpft Bencic um das Ticket für die zweite Turnierwoche. Die Hürde in der 3. Runde wird eine hohe sein. Nächste Gegnerin der Schweizerin ist Naomi Osaka, die sich ihrerseits nach einer Baby-Pause auf dem Weg zurück an die Spitze befindet. Die vierfache Major-Siegerin aus Japan feierte in der 2. Runde gegen Karolina Muchova einen grossen 1:6, 6:1, 6:3-Sieg.

Australian Open 2025