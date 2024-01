Viktorija Golubic (WTA 85) steht an den Australian Open erstmals in der 3. Runde.

Die Zürcherin schlägt die Tschechin Katerina Siniakova (WTA 49) mit 6:3, 2:6, 6:4.

Nun wartet am Samstag die Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 23) auf die Schweizerin (live bei SRF).

Viktorija Golubic hält an den Australian Open weiter die Schweizer Fahne hoch. Nach ihrem Premierensieg in Melbourne liess sich die Zürcherin auch in der 2. Runde nicht aufhalten und zog zum 3. Mal in ihrer Karriere in die 3. Runde eines Major-Turniers ein.

Gegen Katerina Siniakova lieferte sie sich aber ein enges Duell, das wegen Regen und einem Fünf-Satz-Marathon zuvor rund 4 Stunden später startete als geplant. Am Ende hatten beide Spielerinnen insgesamt 86 Punkte auf dem Konto, trotzdem stand der Dreisatzsieg nach 2:20 Stunden fest.

00:53 Video Inklusive Mini-Tänzchen: Golubic verwertete Matchball und jubelt Aus Sport-Clip vom 18.01.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Golubic vom 1:3 zum 6:3

Die leicht favorisierte Tschechin war zunächst besser ins Spiel gestartet und lag mit Break zwischenzeitlich 3:1 in Führung. Bei ihrem nächsten Aufschlagspiel erfolgte aber ein Bruch in Siniakovas Spiel: Mit gleich 3 Doppelfehlern schenkte sie Golubic erst das Break zum 3:3 und vergab anschliessend ihrerseits 4 Chancen zum Servicedurchbruch.

Zu diesem Zeitpunkt war die Tschechin bereits ziemlich angefressen und schmiss ihren Schläger weg. Dieser kurze Wutausbruch half ihrem Spiel aber nicht. Golubic nutzte die Schwächephase ideal aus und lief ihrerseits zur Hochform auf. Mit einem präzisen Ball auf die Linie holte sie das nächste Break zum 5:3 und machte wenig später mit ihrem 5. Game in Folge und ihrem 1. Satzball den Sack zu.

Schliessen 00:34 Video Genau gezielt: Golubic holt das entscheidende Break im 1. Satz Aus Sport-Clip vom 18.01.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden. 03:10 Video Siniakova wirft ihren Schläger weg: Nach Schwächephase ist sie bedient Aus Sport-Clip vom 18.01.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 10 Sekunden.

Mehr Wirkung als ihre Schläger-Malträtierung zeigte bei Siniakova offenbar die Pause und ihr kurzer Abgang vom Court vor dem 2. Durchgang. Die 27-jährige Doppelspezialistin, die zusammen mit Barbora Krejcikova 2021 Golubic und Belinda Bencic im Olympia-Final geschlagen hatte, überliess der Zürcherin anschliessend nur noch 2 Games und holte sich den Satzausgleich mit 6:2 souverän.

Hin und Her im 3. Satz

Im Entscheidungssatz bewies Golubic dann ihre mentale Stärke. Sie geriet mit 0:2 in Rückstand, liess sich aber nicht aus der Ruhe bringen und zog ihr Spiel durch. Die langen Ballwechsel, in denen die Schweizerin oft klug aus ihrer starken Defensive in die Offensive umschalten konnte, endeten nun öfter zugunsten der 31-Jährigen.

01:02 Video Golubic zeigt ihre Klasse im Entscheidungssatz Aus Sport-Clip vom 18.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Die Zürcherin konterte so den frühen Rückstand und ging 4:2 in Führung. Ein Break zu null gegen sich zum 4:4 kopierte sie dann überzeugend ebenfalls zu null zum 5:4 und konnte anschliessend zum Sieg aufschlagen. Erst musste sie noch eine Breakchance von Siniakova abwehren, doch dann zog sie abgebrüht durch und jubelte um knapp 22 Uhr in Down Under über eine weitere Premiere.

In der nächsten Runde trifft Golubic am Samstag auf die Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 23). Das Spiel gegen die ehemalige Top-3-Spielerin, die im letzten Frühling von ihrer Babypause auf den Court zurückkehrte, sehen Sie wiederum live bei SRF.