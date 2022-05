Belinda Bencic (WTA 14) schlägt in der 2. Runde von Paris Bianca Andreescu (WTA 72) 6:2, 6:4.

Die Schweizerin legt einen aggressiven Auftritt hin und zieht nur zum Ende der Partie eine kurze Schwächephase ein.

In der 3. Runde heisst die Gegnerin der Schweizerin Leylah Fernandez (CAN/WTA 18).

Mit einer konzentrierten Vorstellung ist Belinda Bencic an den French Open zum zweiten Mal in ihrer Karriere in die 3. Runde eingezogen. Beim deutlichen Sieg gegen Bianca Andreescu dominierte die Schweizerin während einer Stunde fast nach Belieben und führte souverän 6:2, 5:1. Mit der drohenden Niederlage vor Augen bäumte sich ihre kanadische Gegnerin aber noch einmal auf und gewann drei Games in Folge.

Bencic musste bei 5:4 noch einmal eine Breakchance abwehren, tat dies aber mit einem Service-Winner abgebrüht. Nach 1:21 Stunden nutzte sie schliesslich ihren 3. Matchball. Gleichzeitig gelang ihr gegen Andreescu die Revanche: 2019 hatte sie im Halbfinal der US Open gegen die 21-Jährige noch verloren, obwohl sie eigentlich die bessere Spielerin gewesen war.

02:55 Video Bencic: «Ein bisschen Drama gehört dazu» Aus Sport-Clip vom 25.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 55 Sekunden.

Bencic mit Start nach Mass in beiden Sätzen

In beiden Sätzen schaffte die Weltnummer 14 jeweils gleich zu Beginn einen Servicedurchbruch. Von einer schlagkräftigen Antwort auf diese Rückschläge war Andreescu jedoch zunächst weit entfernt. Zu stark agierte Bencic, die im ersten Durchgang nur gerade 4 unerzwungene Fehler machte. Vor allem bei erstem Aufschlag setzte die Ostschweizerin Druck auf. Als Rückschlägerin fand sie immer wieder eine gute Länge und drückte Andreescu damit aus dem Feld.

In der dritten Runde bekommt es Bencic erneut mit einer Gegnerin aus Kanada zu tun, die an den US Open schon ihre Spuren hinterlassen hat: Leylah Fernandez (WTA 18) stand 2021 in Flushing Meadows im Final. Sie schaltete in Paris die Tschechin Katerina Siniakova (WTA 56) in zwei Sätzen 6:3, 6:2 aus. Bencic hat die einzige Begegnung mit der damals 17-Jährigen 2020 im Fed Cup verloren.