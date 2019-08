2. Runde an den US Open

An den US Open schlägt Roger Federer den Bosnier Damir Dzumhur in 4 Sätzen 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Bereits in Runde 1 gegen Sumit Nagal verlor Roger Federer den Startsatz, gewann die Partie aber in 4 Sätzen.

In der 3. Runde trifft der «Maestro» auf Lucas Pouille oder Daniel Evans.

Roger Federer (ATP 3) mutiert langsam aber sicher zum Langsamstarter. In der 2. Runde lag der Schweizer gegen Damir Dzumhur (ATP 99) nach 14 Minuten bereits mit Doppelbreak 0:4 im Hintertreffen. Immerhin: Ein Break machte Federer noch wett, den Satz verlor er trotzdem.

Auch im ersten Game des 2. Satzes musste Federer einen Breakball abwehren. In der Folge vermochte der 38-Jährige sich bei geschlossenem Dach im Arthur Ashe Stadium allerdings zu steigern, ohne dabei vollends zu überzeugen.

Dzumhur mit vielen Breakbällen

Auch Dzumhur verbesserte sich zwar, konnte aber mit dem «Maestro» nur phasenweise mithalten. Im 3. Satz beispielsweise kam er beim Stand von 2:0 für Federer mit 3 Breakbällen sehr nahe an das umgehende Rebreak heran.

Kurze Zeit später liess der Bosnier sich wegen Bauchschmerzen behandeln. Die vermeintliche Verletzung schien die Kräfteverhältnisse jedoch nicht zu beeinflussen.

Nun gegen Pouille oder Evans

Nach 2:22 Stunden war der Federer-Sieg in 4 Sätzen Tatsache. In der 3. Runde trifft Federer auf den Sieger der Partie Lucas Pouille (ATP 25) - Daniel Evans (ATP 58). Die Partie findet wegen Regens erst am Donnerstag statt.

Sendebezug: «sportlive» auf SRF info vom 28.08.2019 um 19:40 Uhr