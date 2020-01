Der Baselbieter misst sich in der 2. Runde der Australian Open am Mittwoch um ca. 10:30 Uhr mit dem Serben.

Legende: Am Mittwoch wieder im Einsatz Roger Federer. Reuters

Roger Federers Gegner in der 2. Runde am Australian Open ist Filip Krajinovic (ATP 41). Der Serbe setzte sich in der am Montag wegen Regens vertagten Partie der 1. Runde gegen den französischen Qualifikanten Quentin Halys 7:6 (9:7), 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 7:5 durch.

Die 3 bisherigen Duelle auf der Tour gegen Krajinovic gewann Federer. Vergangene Woche hatten die beiden in Melbourne miteinander trainiert. Die Partie findet am Mittwoch in der «Night Session» statt und beginnt um 10:30 Uhr Schweizer Zeit (live auf SRF zwei).