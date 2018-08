Wawrinka am Mittwoch am frühen, Teichmann am späten Abend

Will in Flushing Meadows weiterhin jubeln

Stan Wawrinka eröffnet an den US Open in New York am Mittwoch den Spielbetrieb. Der 33-jährige Lausanner bestreitet seine Partie der 2. Runde gegen Ugo Humbert ab 17:00 Uhr Schweizer Zeit. Dem französischen Qualifikanten steht Wawrinka auf dem Grandstand, dem drittgrössten Stadion der Anlage in Flushing Meadows, gegenüber.

Ebenfalls am Mittwoch im Einsatz steht Jil Teichmann. Die 21-Jährige aus Biel dürfte nicht vor 23 Uhr auf Platz 7 auf die Estin Kaia Kanepi treffen. Beide Partien können Sie live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.