Jil Teichmann trifft am Mittwoch in Paris auf Olga Danilovic. Belinda Bencic sinnt gegen Bianca Andreescu auf Revanche.

Sie ist 21-jährig, die Tochter eines ehemaligen NBA-Stars und hat das Tennisspielen in der Akademie der Weltnummer 1 Novak Djokovic erlernt: Die Serbin Olga Danilovic (WTA 172) ist am Mittwoch an den French Open die Zweitrunden-Gegnerin der Schweizerin Jil Teichmann (WTA 24).

«Novak spielt eine grosse Rolle in meiner Karriere. Er kennt mich, seit ich ein Kind war, und gibt mir noch heute viele Ratschläge», beschreibt Danilovic ihr Verhältnis zum 20-fachen Grand-Slam-Sieger, und fügt hinzu: «Ausserdem ist er einfach ein netter Kerl.»

Legende: Mit dem Mentor auf Tour Olga Danilovic vor zwei Jahren während Novak Djokovics umstrittener Adria-Tour. Imago/Markox Dimic/Pixsell

Schon zwei Schweizerinnen geschlagen

In Paris hat Danilovic in der Qualifikation unter anderem die gebürtige Baslerin Rebeka Masarova sowie Simona Waltert ausgeschaltet und in Runde 1 die Ungarin Dalma Galfi niedergerungen. «Ich habe wegen einer Verletzung lange nicht gespielt und bin ohne Erwartung angereist. Umso glücklicher bin ich, dass ich vier Spiele gewonnen habe.»

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen sie alle Schweizer Spiele an den French Open live bei SRF: ab 11:00 Uhr: Jil Teichmann – Olga Danilovic auf Court 6

ab ca. 16:30 Uhr: Belinda Bencic – Bianca Andreescu auf Court Philippe Chatrier Alle weiteren Spiele live im Eurosport Player.

Als ihre Stärken nennt die Tochter von Ex-Miami-Heat-Spieler Predrag Danilovic ihren Service, die Vorhand und die Bewegung auf dem Court. «Und ich bin aggressiv, wie die meisten serbischen Spieler.» Von Djokovic habe sie zudem gelernt, nie aufzugeben.

Als Vorteil erachte sie es zudem, dass sie eine unbequeme Linkshänderin sei. Ihr Pech: Jil Teichmann ist ebenfalls Linkshänderin. Für die Schweizern hat Danilovic lobende Worte: «Sie spielt bislang eine grossartige Saison, ich werde einfach mein Bestes geben.»

Bencics Chance zur Revanche

Neben Teichmann ist mit Belinda Bencic (WTA 14) am Mittwoch eine zweite Schweizerin im Einsatz. Die 25-Jährige trifft auf Bianca Andreescu (WTA 72). Die beiden bestreiten die dritte Partie auf Court Philippe Chatrier, dem grössten Platz der Anlage. Mit der Kanadierin hat die Ostschweizerin noch eine grosse Rechnung offen: Andreescu verwehrte ihr 2019 den erstmaligen Einzug in einen Grand-Slam-Final. An den US Open setzte sich die spätere Turniersiegerin in der Vorschlussrunde 7:6, 7:5 durch.