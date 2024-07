Stan Wawrinka (ATP 95) droht in der 2. Runde von Wimbledon gegen Gaël Monfils (ATP 33) das Aus.

Aufgrund von Dunkelheit wird die Partie um 21:24 Uhr Lokalzeit beim Stand von 6:7 (5:7), 4:6, 5:5 aus Sicht des Schweizers unterbrochen.

Die Entscheidung fällt am Donnerstag. Die Partie wird um ca. 14:00 Uhr Schweizer Zeit fortgesetzt.

Nach dem Seitenwechsel beim Stand von 5:4 für Stan Wawrinka im 3. Satz informierte Stuhlschiedsrichterin Marijana Veljovic die beiden Kontrahenten, dass aufgrund der immer schlechter werdenden Lichtverhältnisse nur noch ein weiteres Game gespielt werden kann. Der Schweizer legte nochmals alles rein, um vor dem Unterbruch zumindest noch auf 1:2 Sätze verkürzen zu können. Doch Gaël Monfils hatte etwas dagegen und liess keinen Breakball mehr zu.

So steigt der Franzose am Mittwochabend mit einem deutlich besseren Gefühl ins Bett als Wawrinka, der über weite Strecken zwar gut mithalten konnte, in den Schlüsselmomenten aber nur der zweitbeste Spieler auf Court Nr. 2 war.

00:34 Video Monfils bringt jeden Ball zurück und gleicht im 3. Satz wieder aus Aus Sport-Clip vom 03.07.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Ärgerliche Fehler zur Unzeit

Das Oldie-Duell zwischen dem 39-jährigen Wawrinka und dem 37-jährigen Monfils begann äusserst ausgeglichen, beide dominierten beim Aufschlag. Es war der Romand, der beim Stand von 4:4 im 1. Umgang aus dem Nichts zum 1. Breakball kam. Wawrinka kam gut in den Ballwechsel rein, verzog dann aber eine vermeintlich leichte Vorhand seitlich ins Aus.

Schliesslich musste im 1. Durchgang das Tiebreak entscheiden. Die ersten 10 Punkte gingen allesamt an den jeweiligen Aufschläger, dann war es wiederum Wawrinka, der den Fehler beging. Monfils liess sich nicht zweimal bitten und nutzte daraufhin gleich seine 1. Chance zur 1:0-Satzführung.

Beste Stimmung auf den Rängen

Während Monfils den Schwung mitnahm, vermochte Wawrinka im 2. Umgang nicht mehr ganz mit seinem Gegner mitzuhalten. Ein frühes Break zum 2:1 – es sollte bis zum Unterbruch im 3. Satz das einzige bleiben – bedeutete bereits die Entscheidung zugunsten des Franzosen.

00:20 Video Monfils spielt mit Wawrinka Katz und Maus Aus Sport-Clip vom 03.07.2024. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Angeführt vom begeisterten Londoner Publikum gelang es Wawrinka beim Stand von 4:4 im 3. Umgang, 3 Breakchancen von Monfils abzuwehren und sich im Spiel zu halten. Die Fans auf Court Nr. 2 waren während den knapp 2 Stunden Spielzeit wiederholt Zeugen von attraktiven Ballwechseln zwischen den beiden guten Freunden geworden.

00:36 Video Wawrinka und Monfils zeigen beim letzten Punkt des Abends eine Show Aus Sport-Clip vom 03.07.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Fortsetzung am Donnerstag

Wawrinka steht eine Mammut-Aufgabe bevor, will er seine Leistung in Wimbledon aus dem Vorjahr wiederholen und den Sprung in die 3. Runde schaffen. Die Fortsetzung der Partie ist am Donnerstag auf dem gleichen Platz angesetzt und beginnt nicht vor 14:00 Uhr Schweizer Zeit. SRF überträgt die Entscheidung live.