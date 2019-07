Nach dem zweiten souveränen Auftritt in Wimbledon steht Belinda Bencic (WTA 10) in der 3. Wimbledon-Runde.

Die Schweizerin findet auch auf einen Break-Rückstand die richtige Antwort und schlägt Kaia Kanepi (WTA 76) 6:3, 6:1.

In der Runde der besten 32 trifft sie wie im Vorjahr auf Alison Riske (WTA 55).

Als Kaia Kanepi im 2. Satz ihren Service beim Stand von 1:1 mit einem ihrer 8 Doppelfehler regelrecht herschenkte, stiegen Belinda Bencics Aktien noch einmal höher. Die Schweizerin zeigte sich im Gegensatz zur Bezwingerin von Stefanie Vögele äusserst konstant.

Spätestens als sie der Estin den Aufschlag zum 4:1 erneut abnahm, zweifelte wohl kein Zuschauer rund um den Court 18 mehr am Schweizer Sieg. Nach genau 70 Minuten hiess es dann: «Game, Set and Match Bencic».

Break zurück? Kein Problem

Im 1. Satz hatte Bencic auch nicht aus der Ruhe gebracht, dass sie einem frühen Break-Rückstand hinterherlaufen musste. Ihr gelang umgehend das Rebreak zum 2:2. Mit einem neuerlichen Servicedurchbruch zum 5:3 aus Sicht der Ostschweizerin stellte sie die Weichen auf Satzgewinn. Am Ende des ersten Durchgangs hatte die dominantere der beiden Akteurinnen satte 9 Punkte mehr auf dem Konto.

Déjà-vu in Runde 3

Die nächste Gegnerin Bencics heisst Alison Riske. Im Vorjahr hatte sich Bencic an der Church Road in Runde 2 mit der US-Amerikanerin gemessen – und auf dramatische Art und Weise gewonnen: Sie wehrte 4 Matchbälle ab, ehe der 1:6, 7:6 (12:10), 6:2-Sieg in trockenen Tüchern war.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 4.7.2019, 17 Uhr