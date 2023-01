Viktorija Golubic (WTA 81) scheitert an den Australian Open in Melbourne in der 1. Runde.

Gegen die kroatische Weltnummer 37 Petra Martic hat sie mit 3:6, 4:6 das Nachsehen.

Bei der Zürcherin hapert es vor allem bei der Effizienz.

Der Wille war bei Viktorija Golubic augenscheinlich da: Immer wieder stürmte sie gegen Ende des 2. Satzes ans Netz und stemmte sich so auch vom Spielstil her gegen die drohende Niederlage. Zu diesem Zeitpunkt lag sie mit Satz und Break zurück. Leider blieben die zuvor oft erfolgreichen Vorstösse in den letzten Games fruchtlos.

Auch ein über zweistündiger Regenunterbruch brachte Golubic nicht zurück auf Kurs. Zwar konnte sie im eigenen Aufschlagspiel einen Break- und damit Matchball abwehren. Im Anschluss servierte sich Martic aber souverän zum Sieg, Golubic beschloss den Match nach 1:42 Stunden mit einem Fehler.