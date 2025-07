Belinda Bencic (WTA 35) steht zum ersten Mal in ihrer Karriere im Viertelfinal von Wimbledon.

Die Schweizerin schlägt die Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 17) im Achtelfinal mit 7:6 (7:4), 6:4.

In der Runde der letzten Acht bekommt es Bencic mit Mirra Andrejewa (WTA 7) aus Russland oder der US-Amerikanerin Emma Navarro (WTA 10) zu tun.

Im vierten Anlauf hat es für Belinda Bencic geklappt. Nachdem die Ostschweizerin 2015, 2018 und 2023 in Wimbledon stets im Achtelfinal gescheitert war, geht die Reise bei der Ausgabe 2025 erstmals bis mindestens in den Viertelfinal. Beim 7:6 (7:4), 6:4-Erfolg gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa war vor allem die Schlussphase des 2. Satzes hochdramatisch.

Bencic sicherte sich das Break zum 5:3 und schlug zum Matchgewinn auf. Das über zehnminütige Game entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Die Schweizerin vergab 5 Matchbälle, wehrte 3 Breakbälle ab und musste Alexandrowa am Ende tatsächlich das Rebreak zugestehen.

Von diesem Rückschlag erholte sich die 28-Jährige aber schnell. Beim Service der Russin erspielte sie sich einen sechsten Matchball. Und dieses Mal liess sie sich nicht mehr vom Weg abbringen: Nach einem Vorhandfehler Alexandrowas und knapp 2 Stunden Spielzeit waren der Sieg und der Viertelfinal-Einzug von Bencic Tatsache.

Auch im 1. Satz über Umwege

Bencic war perfekt ins neunte Duell auf der Tour mit der Russin gestartet. Anders als vor zwei Wochen in Bad Homburg, als Bencic sang- und klanglos mit 1:6, 2:6 verloren hatte, war die Schweizerin zu Beginn die dominierende Spielerin auf dem Platz.

Gleich im ersten Game der Partie nahm sie ihrer Kontrahentin den Aufschlag ab. Die Ostschweizerin überzeugte in der Startphase auf der ganzen Linie und behielt auch bei Breakchancen ihrer Gegnerin stets die Nerven. Als sie später das Break zum 4:1 realisierte, schien der Gewinn des Startsatzes nur noch eine Frage der Zeit.

Doch Bencic kassierte das Rebreak und musste wenig später ihren Aufschlag erneut abgeben. Auch im Tiebreak erwischte Alexandrowa den besseren Start. Doch Bencic fand rechtzeitig zu alter Stärke zurück. Beim Stand von 3:4 in der Kurz-Entscheidung gewann sie vier Punkte in Folge und holte sich nach rund einer Stunde den ersten Satz. Wiederum eine Stunde später war auch der Matchgewinn Tatsache.

So geht's weiter

Bencic steht erstmals ausserhalb von New York in einem Grand-Slam-Viertelfinal. An den US Open stand sie 2019 sogar im Halbfinal, zuletzt gelang ihr 2021 der Sprung in die Runde der letzten Acht. In Wimbledon steht ihre Viertelfinal-Gegnerin noch nicht fest. Bencic trifft auf die Siegerin des Duells zwischen Mirra Andrejewa (WTA 7) aus Russland und der US-Amerikanerin Emma Navarro (WTA 10).

Wimbledon