Viktorija Golubic (WTA 66) steht erstmals an einem Grand-Slam-Turnier in einem Achtelfinal.

Die Zürcherin setzt sich in der 3. Runde von Wimbledon gegen Madison Brengle (WTA 82) mit 6:2, 6:1 durch.

Im Achtelfinal wartet entweder Elise Mertens (WTA 16) oder Madison Keys (WTA 27).

Wenn's läuft, dann läuft's: Diskussionslos gewinnt Viktorija Golubic ihre Drittrundenpartie in Wimbledon gegen Madison Brengle mit 6:2, 6:1 und steht erstmals in ihrer Karriere in einem Achtelfinal an einem Grand-Slam-Turnier.

Von Beginn an drückte die Schweizerin der Partie ihren Stempel auf. Gleich im ersten Returngame realisierte Golubic das Break. Zwar musste sie umgehend das Rebreak hinnehmen, doch liess sich die 28-Jährige davon nicht aus dem Konzept werfen. Mit dem Servicedurchbruch zum 3:2 und 5:2 sorgte sie in Durchgang Nummer 1 für klare Verhältnisse.

Schwacher Service von Brengle

Dabei wusste die Schweizerin unter anderem mit starker Laufarbeit zu überzeugen. Auch im 2. Umgang war es Golubic, die den Ton auf dem Court angab. Wie zu Beginn der Partie schaffte die Zürcherin gleich das Break zum 1:0. Sie profitierte dabei von der eklatanten Aufschlagschwäche der US-Amerikanerin. Im 2. Satz nahm sie ihrer Gegnerin noch 2 weitere Male den Service ab.

Im Gegensatz zu früher kam sie auch angesichts des griffbereiten Sieges nicht ins Zittern und nutzte ihren ersten Matchball mit einem sehenswerten Rückhand-Lob. Nach 67 Minuten war der Achtelfinal-Einzug von Golubic Tatsache, wo sie auf Madison Keys treffen wird.

Steigerungslauf von Golubic

Nach einem Marathonsieg gegen die als Nummer 29 gesetzte Veronika Kudermetowa gewann Golubic ihre letzten beiden Runden völlig problemlos in 2 klaren Sätzen. Sie machte damit das Maximum aus einer günstigen Auslosung und wird sich im Ranking mindestens wieder in die Top 60 verbessern. Das Jahr begonnen hatte sie noch als Nummer 138 der Welt.