Roger Federer bestreitet seinen ersten Einsatz bei den All England Championships am Dienstag auf dem Centre Court ab ca. 16 Uhr.

Federer am Dienstagnachmittag auf dem Centre Court

Legende: Blickt seiner Startaufgabe gelassen entgegen Roger Federer. imago images

Der Dienstag in Wimbledon wird aus Schweizer Sicht ein vollbepackter. Nebst Roger Federer, dem einzigen Swiss-Tennis-Vertreter im Männer-Tableau an der Church Road, greifen auch Belinda Bencic und Jil Teichmann ins Turnier ein.

Der 8-fache Champion darf bei seiner Rückkehr an seinem Lieblings-Grand-Slam-Turnier nach 2 Jahren auf dem Centre Court ran. Seine Partie gegen Aussenseiter Adrian Mannarino (FRA/ATP 41) wurde als zweite angesetzt. Den Auftakt am 2. Turniertag auf dem Hauptplatz machen um 14:30 Uhr Schweizer Zeit Ashleigh Barty und Carla Suarez Navarro. Der «Maestro» dürfte ab ca. 16 Uhr gefordert sein (live auf SRF zwei und in der Sport App).

Ansetzung wird ergänzt

Da der Regen die Spiele auf den ungedeckten Plätzen am Montag um fast 5 Stunden verzögert hat, haben die Organisatoren vorerst nur den Zeitplan für die Partien auf dem Centre Court und Nr. 1 veröffentlicht.

Bencic (WTA 11) und Teichmann (55) spielen ebenfalls am Dienstag und treffen auf Kaja Juvan (WTA 102) bzw. Camila Giorgi (WTA 62).