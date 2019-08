1999 hat sie hier ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Doch an die US Open hat Serena Williams nicht nur gute Erinnerungen.

Spulen wir 20 Jahre zurück. Am 11. September 1999 feiert Serena Williams ihren allerersten Triumph an einem Grand-Slam-Turnier. Im Final der US Open triumphiert die damals 17-jährige Amerikanerin gegen Martina Hingis. Das Nachwuchstalent besiegt die Schweizerin in zwei Sätzen 6:3, 7:6.

Seit damals gewann Williams 22 weitere Grand-Slam-Titel und wurde zur Tennis-Ikone. Am Ort ihres ersten grossen Sieges strebt die 37-Jährige nun die Egalisierung des Allzeit-Rekords der Australierin Margaret Court an: Williams will endlich die Marke von 24 Grand-Slam-Titeln knacken.

Legende: Der Pokal wird geherzt Serena Williams nach ihrem allerersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier 1999. Keystone

Üble Aussetzer in New York

An die US Open hat die Amerikanerin aber nicht nur gute Erinnerungen. Am Turnier in Flushing Meadows leistete sie sich 2009, 2011 und gerade im letzten Jahr üble Aussetzer.

Einen Rückblick auf die drei Ausraster von Williams und ihren ersten Grand-Slam-Triumph an den US Open sehen Sie oben im Video.