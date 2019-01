Ja, das passiert auch einem Roger Federer. Dem «Maestro» wurde in Melbourne der Zugang in die Garderobe verwehrt, da er keine Akkreditierung bei sich trug. Der Schweizer nahm es gelassen, wartete auf seine Begleiter und zog dann ganz legal am Wachposten vorbei. Diesem war das Ganze sichtlich unangenehm. Doch Regeln sind Regeln, auch in Australien.