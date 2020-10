Rafael Nadal (ATP 2) gewinnt den Final an den French Open gegen Novak Djokovic (ATP 1) mit 6:0, 6:2, 7:5.

Der Spanier bringt gegen die Weltnummer 1 schlicht alles zurück und erlaubt sich nur 14 unerzwungene Fehler (Djokovic 52).

Mit seinem insgesamt 20. Grand-Slam-Titel – dem 13. in Paris – schliesst Nadal zu Rekordhalter Roger Federer auf.

Es war der erwartet hochklassige Final, den sich Rafael Nadal und Novak Djokovic auf dem Court Philippe Chatrier in Paris lieferten – unerwartet deutlich fiel allerdings das Resultat aus. Gerade einmal 7 Games überliess Nadal seinem Gegner, der immer wieder verzweifelt den Kopf schüttelte.

Nach 2:41 Stunden war der Spuk vorbei. Mit seiner ersten Möglichkeit beendete Nadal die Partie und sank auf der roten Asche am Bois de Boulogne auf die Knie. Keinen einzigen Satz hat er auf dem Weg zum Titel abgegeben.

Mit seinem exakt 100. Sieg in Paris – bei nur 2 Niederlagen – holte sich der 34-Jährige nicht nur seinen 13. Titel an den French Open, sondern schloss mit seinem insgesamt 20. Sieg an einem Major-Turnier auch zu Roger Federer auf.

«Es war diesmal anders als sonst. Es war kalt, es war schwierig mit den Bällen. Und das Turnier dann trotzdem zu gewinnen, bedeutet mir so viel», sagte der Spanier im Siegerinterview.

Nadal ohne Fehler, Djokovic ohne Rezept

Im Final gegen die Weltnummer 1 hat Nadal eindrücklich bewiesen, weshalb er der unbestrittene – und einmal mehr unantastbare – König von Paris ist. Djokovic spielte alles andere als schlecht, aber Nadal brachte schlicht alles zurück. Einfache Punktgewinne gab es für den Serben so gut wie keine. Sein erstes Game gewann Djokovic erst nach 54 Minuten.

Der Serbe leistete sich gerade in den ersten beiden Durchgängen zu viele Fehler (30 unerzwungene). Mit seinem aggressiven und nahezu fehlerlosen Spiel zwang Nadal seinen Gegner förmlich dazu.

Nadal nur im 3. Satz nicht unantastbar

Ausgeglichen verlief erst der 3. Satz. Erstmals konnte Djokovic mit 2:1 vorlegen, kassierte aber kurz darauf ein weiteres Break. Auf dieses konnte der Serbe zwar umgehend reagieren und den Durchgang in der Folge offen halten.

Die Entscheidung stand dann aber umso sinnbildlicher für den Verlauf der Partie. Beim Stand von 5:5 schenkte Djokovic sein Aufschlaggame mit einem Doppelfehler her. Zu null servierte Nadal sein letztes Game anschliessend nach Hause. Lang lebe der König von Paris.