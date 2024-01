Tomasz Berkieta bestreitet an den Australian Open das Juniorenturnier. Beim Aufschlag übertrifft er selbst Ben Shelton.

233 km/h in Melbourne

Legende: Hat mächtig Zug im Arm Tomasz Berkieta. Getty Images/Will Murray

Tomasz Berkieta ist in Melbourne bei den Junioren dank eines Dreisatzsieges über den Brasilianer Enzo Kohlmann de Freitas in die 3. Runde eingezogen. Viel mehr zu reden gab allerdings ein Service des 17-jährigen Polen. Mit 233 Kilometern pro Stunde stellte Berkieta den Geschwindigkeitsrekord im bisherigen Turnierverlauf auf.

An zweiter Stelle folgt der US-Amerikaner Ben Shelton (231 km/h), der im letzten Jahr an den US Open mit knapp 240 km/h verblüfft hatte.

Auch wenn der Punkt an seinen Gegner ging, sorgte Berkieta auch bei den «Grossen» für Aufsehen. Wenig überrascht zeigte sich Landsmann Hubert Hurkacz: «Ich habe mit ihm in Polen schon trainiert. Er drischt wirklich extrem auf den Ball ein», sagte er.

Groths Rekord noch weit entfernt

Den Aufschlagsrekord auf der ATP Tour hält übrigens ein Australier: Bei einem Challenger-Turnier wurde Sam Groths Geschoss 2012 mit 263 km/h gemessen.