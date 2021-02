Novak Djokovic löst als Erster das Finalticket bei den Australian Open.

Die serbische Weltnummer 1 setzt sich wenig überraschend gegen Qualifikant Aslan Karazew (RUS/ATP 114) durch.

Mit 6:3, 6:4, 6:2 fällt das Verdikt nach 113 Minuten diskussionslos aus.

In seinem 9. Endspiel «down under» wartet auf den 8-fachen Rekord-Sieger Daniil Medwedew (RUS/ATP 4) oder Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 6).

Im ungleichen Duell «David-gegen-Goliath» liess Aslan Karazew immerhin phasenweise sein Können aufblitzen. Der 27-Jährige lieferte damit den Beweis, dass er keinesfalls unverdient in den Melbourne-Halbfinal vorgeprescht war – bei seiner allerersten Teilnahme im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers und nach zuvor bestrittener Qualifikation in Doha.

Insgesamt hatte die Weltnummer 114 dem Branchenleader Novak Djokovic aber verständlicherweise zu wenig entgegenzusetzen, um ihn ernsthaft in Bedrängnis bringen zu können. Einige schön herausgespielte Punkte mussten einem aufopfernd kämpfenden Karazew als Ausbeute genügen.

Nach 113 Minuten und mit 3:6, 4:6, 2:6 war für ihn die erstmalige Lehrstunde gegen die Weltnummer 1 in der Rod Laver Arena vorbei. Der «Djoker» setzte mit 2 Assen (total 17) einen humorlosen Schlusspunkt unter die Partie. Damit war das letzte Kapitel des bewundernswerten Karazew-Märchens beim «Happy Slam» geschrieben.

Bei eigenem Aufschlag phasenweise stark gewackelt

Zweimal konnte der Russe dem Favoriten den Aufschlag abnehmen – zum 3:5 am Ende des 2. Durchgangs und zum 2:2-Ausgleich in Satz Nummer 3. Drei weitere Chancen auf einen Service-Durchbruch liess Karazew ungenutzt, so auch deren zwei am Ende des 2. Umgangs. Nach zwei verpassten Satzbällen sah sich Djokovic gezwungen, eine kurze Zusatzschlaufe einzulegen. Er hielt aber dem zunehmenden Druck stand und zog mit 6:3, 6:4 davon.

Und sobald im 3. Satz das Skore wieder ausgeglichen war, legte der Serbe prompt nach und schaffte sein 5. Break der Partie. Fortan war er auf seinem Weg ins Endspiel nicht mehr aufzuhalten und leistete sich auch keine Unkonzentriertheiten mehr. Bei drei Service-Durchbrüchen überliess er Karazew keinen einzigen Punkt.

Mit der Popcorn-Tüte am Warten

Djokovic steht in seinem 9. Final bei den Australian Open, letztmals fand die Titelvergabe am Yarra River 2018 (beim Triumph Roger Federers) ohne den 33-jährigen Dauerbrenner statt. Noch nie musste er im Endspiel als Verlierer vom Platz.

Einen Wunsch-Gegner für den Final äusserte «Nole» nicht. Stattdessen werde er sich vor dem Fernseher wohl ein paar Popcorns gönnen und dabei das Geschehen im 2. Melbourne-Halbfinal am Freitagmorgen (Schweizer Zeit) zwischen Daniil Medwedew (RUS/ATP 4) und Stefanos Tsitsipas verfolgen. Gegen beide Widersacher hat Djokovic eine (knapp) positive Head-to-Head-Bilanz: 4:3 bzw. 4:2.