3. Runde am Freitag

Legende: Roger Federer Wie weit kommt er bei seinem Roland-Garros-Comeback? Keystone

Auch am Freitag stehen an den French Open zwei Schweizer im Einsatz. Beide absolvieren ihre Partien auf Court Suzanne-Lenglen. Roger Federer bekommt es im Kampf um den Einzug in Runde 4 einmal mehr mit einem deutlich jüngeren Gegner zu tun:

Ihm stellt sich um ca. 12:45 Uhr der 20-jährige Norweger Casper Ruud in den Weg. Bemerkenswert: Die Weltnummer 63 ist der erste Top-100-Spieler seines Landes seit seinem Vater Christian 1994.

Live-Hinweis Alle Schweizer Matches können Sie live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Online sind Sie zudem bei allen Partien auf den 4 grössten Courts in Roland Garros dabei. Dort kämpfen unter anderem Rafael Nadal gegen David Goffin oder Karolina Pliskova gegen Petra Martic um den Einzug in die nächste Runde.

Wawrinka - Dimitrov zum Neunten

Seinen Gegner bedeutend besser kennt Stan Wawrinka (ATP 28). Der Romand trifft – wohl nicht vor 16:00 Uhr – auf Grigor Dimitrov (ATP 46). Schon 8 Mal trat «Stan the Man» gegen den Bulgaren an, die Hälfte der Partien konnte er für sich entscheiden.

Etwa zur selben Zeit muss Belinda Bencic (WTA 18) auf Court 1 gegen Donna Vekic (WTA 24) ran. Im Head-to-Head führt die Schweizerin 2:0, beide Duelle fanden indes 2014 statt.