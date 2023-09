Mit seinem nächsten Gegner an den US Open – dem Franzosen Benjamin Bonzi – verbindet Dominic Stricker eine spezielle Begegnung.

3. Runde bei US Open

«Wir kennen uns ein bisschen», gestand Benjamin Bonzi im Interview mit SRF und musste schmunzeln. Die Rede war von Dominic Stricker. Ein Blick in die Statistikbücher zeigt allerdings, dass die beiden noch nie gegeneinander gespielt haben.

Das flüchtige Kennenlernen stammt denn auch nicht von einem Tennis-Court. «Nach seinem Sieg hier in der 1. Runde waren wir zusammen im Eisbad», klärt Bonzi auf.

Der «neue Kopf» Stricker gefällt Bonzi

Was bei den kühlen Temperaturen genau besprochen wurde, ist nicht überliefert. Der Franzose hatte Stricker in New York aber scheinbar auf dem Radar, speziell natürlich bei seinem Exploit gegen die Weltnummer 7 Stefanos Tsitsipas. «Das war ein unglaublicher Sieg», schwärmt Bonzi.

05:50 Video Archiv: Stricker ringt Tsitsipas in 5 Sätzen nieder Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 50 Sekunden.

Der 27-Jährige mag es, «neue Köpfe» auf der Tour zu sehen. Er selber ist seit 2015 bei den Profis unterwegs, als aktuelle Weltnummer 108 aber nur 20 Position besser klassiert als Stricker. «Es wird auf jeden Fall ein kompliziertes Spiel.»

Der starke Aufschläger Bonzi hat ein Jahr mit Hochs und Tiefs hinter sich. An den Australien Open zog er erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in die 3. Runde ein und erreichte im Februar seine Karriere-Bestplatzierung (Nr. 42). Im Frühling wurde er dann aber von einer Verletzung am linken Handgelenk gestoppt und fiel 3 Monate aus.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Spiel von Dominic Stricker gegen Benjamin Bonzi ist am Freitag als 3. Partie auf dem Grandstand (ab 17:30 Uhr) angesetzt und dürfte ca. um 21:30 Uhr starten. Auf SRF zwei und in der Sport App sind Sie live mit dabei.

Sein Sieg gegen den Einheimischen Christopher Eubanks (ATP 30) in der 2. Runde kam denn auch etwas überraschend. Zuvor war er in 14 von 17 Turnieren (inkl. ITF) in dieser Saison nicht über die 2. Hürde hinausgekommen.

Bonzi, Fritz ... und dann Djokovic?

Stricker seinerseits will mit einem Sieg im Premieren-Duell mit Bonzi weiter an seinem Amerika-Märchen feilen. Er würde erstmals bei einem Major-Turnier 3 Runden überstehen und erstmals in die Top 100 der Weltrangliste vorstossen.

Die Aufgaben werden dann aber ungleich schwieriger. Erst dürfte der Einheimische Taylor Fritz (ATP 9) warten, der auf den erst 17-jährigen Tschechen Jakub Mensik (ATP 206) trifft. Und im Viertelfinal winkt dann ein Duell mit dem Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic.

Träumen darf man bekanntlich immer.

01:55 Video Coach Kindlmann lobt Schützling Stricker und blickt auf Bonzi voraus Aus Sport-Clip vom 01.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.