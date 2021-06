Henri Laaksonen (ATP 150) muss an den French Open in Paris gegen Kei Nishikori (ATP 49) schon nach einem Satz verletzungsbedingt aufgeben.

Der Schaffhauser lässt sich in der 3. Runde nach wenigen Minuten am linken Oberschenkel behandeln.

Beim Stand von 5:7 aus seiner Sicht entscheidet sich Laaksonen im 1. Game des 2. Satzes zur Aufgabe.

Es schien so, als würde ihn der Regen noch retten. Schon längst von seiner Verletzung gezeichnet, kämpfte Henri Laaksonen beim Stand von 5:5 um sein Servicegame. Minutenlang konnte er sich gegen Kei Nishikori wehren, während der Regen auf dem Court Simonne-Mathieu allmählich einsetzte.

Am Ende schaffte sein japanisches Gegenüber das wichtige Break zum 6:5. Auch die anschliessende 45-minütige Regenunterbrechung spielte Laaksonen nicht wie gewünscht in die Karten: Der 29-jährige Schaffhauser schien noch immer beeinträchtigt und gab den Satz mit 5:7 ab. Beim Stand von 15:40 aus seiner Sicht im 2. Durchgang war es dann endgültig vorbei für ihn.

Dank Stoppbällen im Satz geblieben

Nach nur wenigen gespielten Minuten hatte sich Laaksonen in seinem 1. Drittrundenspiel an einem Grand-Slam-Turnier erst an den linken Oberschenkel gegriffen und sich dann behandeln lassen. In der Folge lief er überhaupt nicht mehr rund und hielt sich hauptsächlich mit zahlreichen Stoppbällen und einem funktionierenden Aufschlag über Wasser.

Weil Nishikori auf der anderen Netzseite einen äusserst schlechten Start einzog, blieb der Satz trotzdem lange ausgeglichen. Laaksonen konnte den Japaner trotz Beeinträchtigung zum 4:4 gar zu Null zurück breaken.

Nächste Premiere entfällt

Am Ende musste er sich aber trotz der noch nicht definierten Verletzung beugen. Damit wird Laaksonen um die Chance auf den erstmaligen Einzug in einen Grand-Slam-Achtelfinal geprellt.

Bereits im letzten Jahr hatte der Schweizer oft unter Schmerzen in der Hüfte gelitten. Laaksonen selber meinte nach der Partie allerdings, die Verletzung sei neu.

Damit bleibt Roger Federer der einzige Schweizer, der in Paris noch im Feld ist. Er trifft am Samstag auf den deutschen Linkshänder Dominik Koepfer.