3-Satz-Niederlage an US Open

Viktorija Golubic verpasst an den US Open in New York eine Überraschung knapp.

Die Zürcherin verliert in der 1. Runde gegen die Kanadierin Bianca Andreescu (WTA 7) nach 2:49 Stunden 5:7, 6:4, 5:7.

Golubic führt im Entscheidungssatz 4:2, ehe sie sich der US-Open-Siegerin von 2019 doch noch beugen muss.

Mit dem Ziel vor Augen und einer 4:3-Führung im Rücken (bei eigenem Aufschlag) musste Viktorija Golubic im 3. Satz ein Break zu Null hinnehmen. Gleiches war ihr bereits im 1. Durchgang passiert, als sie beim Stand von 5:4 zum Satzgewinn aufschlagen konnte, das Game ohne Punktgewinn abgab und wenig später auch den Satz verlor.

Legende: Hadert Viktorija Golubic. Keystone

Im Entscheidungssatz wiederholte sich die Geschichte. In der Schlussphase der Partie drehte die zuvor etwas schwächelnde Andreescu wieder auf und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Nach 2:49 Stunden verwertete die kanadische Weltnummer 7 ihren ersten Matchball bei Aufschlag Golubic zur Entscheidung.

Andreescu angeschlagen

Bereits im 2. Satz hatte Andreescu, die ihren ersten Match seit dem Titelgewinn 2019 in New York bestritt, zu Beginn Probleme bekundet: Sie krümmte sich beim Seitenwechsel auf der Bank, es schien ihr äusserst schlecht zu gehen. In der Folge erholte sich die 21-Jährige aber wieder – was Golubic aber nicht daran hinderte, ihr Gegenüber zum 5:4 zu breaken und wenig später den Satzausgleich zu realisieren.

00:18 Video Golubic mit dem Satzausgleich nach Andreescu-Geschenk Aus Sport-Clip vom 01.09.2021. abspielen

Golubic schafft es damit auch im 5. Anlauf nicht, die erste Runde an den US Open zu überstehen. Trotz des Ausgangs darf die 28-Jährige zufrieden sein mit ihrem Auftritt: Sie bot Andreescu über weite Strecken Paroli – zur Überraschung hatte wenig gefehlt.

00:30 Video Trotz zwei bescheidener Smashes: Golubic gewinnt Marathon-Punkt Aus Sport-Clip vom 01.09.2021. abspielen